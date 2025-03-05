Мнение: От своей Родины

Родина не слышит, Родина не знает

Есть кое-что, что удивляет в последние чрезвычайно бурные в политическом смысле недели. В мире происходят страшной силы скандалы, Украина ссорится с США, Трамп кроет чуть ли не матюгами Зеленского и одновременно буквально лебезит перед Путиным, США ссорится с Европой, те и другие попросту бьют горшки, существование НАТО под вопросом… Казалось бы – должно всё бурлить и у нас. Особенно если учесть, что, откровенно говоря, все происходящее касается нас не как-то «условно», как раньше в совке люди воспринимали «Международную панораму» – но напрямую. Ведь все скандалы, если вдуматься, связаны с Россией. И не только те, в которых участвует впрямую Украина – но и, казалось бы, «чужие» и «абстрактные», как ссора Европы и США.

Ведь в чем причина раскола американцев и ЕС, когда в итоге США даже предупредили, что Европе надо готовиться к ПОЛНОМУ уходу США из Европы, вплоть до того, что они закроют все свои БАЗЫ в Европе и выведут напрочь свои войска оттуда? Да, как ни крути, а главная причина – пресловутая «русская угроза». США поругались с Европой, поскольку им надоело, так сказать, «в одно лицо» тянуть на себе всю тяжесть защиты Европы от потенциально вполне возможной агрессии России. И США взбунтовались – в то время как Европа восприняла это буквально как «удар в спину», что США оставляют Европу, «колыбель цивилизации», буквально голой и босой один на один с одичавшим и обезумевшим Русским Зверем! Вот – реальная причина конфликта.

Что уж говорить про скандалы вокруг Украины. В чем было главное требование Зеленского? Да одно – «дайте мне гарантии безопасности!» Все это очень охотно цитируют и в российских новостных СМИ. Правда, обычно не уточняют – безопасности от кого? Возможно, считают, что ответ должен у россиян и так от зубов отскакивать. От кого? Да от нас же!

Зеленский нахамил Трампу и Вейсу в Белом доме, причем реально и матом тоже, именно потому, что требовал гарантий безопасности от России! Так разволновался (и не зря). А между тем скандал разгорается дальше – уже США официально прекратили поставки своих вооружений Киеву. Известно, что европа, даже если вывернется наизнанку, просто не сможет в полной мере компенсировать Украине американские вооружения. Средств ПВО, Атакамс, снарядов, ракет Петриот, бронемашин нужного качества – Европа просто не производит.

В связи с этим – непонятна реакция внутри РФ. Где соответствующий всплеск энтузиазма в публике? Казалось бы, официальные российские средства агитпропа (то есть, почитай, практически вся целиком официальная пресса и телеканалы) должны реветь в экстазе: «Вперед! В атаку!! Американцы отступают – мы наступаем! Даешь Киев, Харьков и Одессу! Ломи! Дорога свободна!» Им должны – уж тем более – вторить с еще большим азартом и озверением – наши так называемые «военкоры». Полное возбуждение, как при запахе крови, сигнализирующей, что противник ослабел и вот-вот станет легкой добычей.

Что мешает? Однако (может, я не туда смотрю?) – но по моим наблюдениям реакция в России какая-то очень сдержанная. Не видно также и очередей в военкомат – быстрей-быстрей подписывать контракт с МО РФ. Реакция же в сетях от русских наблюдателей скорее академическая. За всеми событиями нет или никакого наблюдения, или же оно как за выборами Трампа или соперничеством Реала с Барселоной в первенстве Испании. Да, есть и фанаты-болельщики, если и знатоки испанского футбола, но в целом большинство жителей России понятия не имеет, кто там играет и кто кого побеждает. Именно потому, что все это не имеет никакой ЛИЧНОЙ связи с каждым из россиян, то, что происходит, ничего не изменит в жизни, и повлиять никто все равно сам не сможет.

Другими словами, все скандалы до сих пор воспринимаются как в лучшем случае развлечение, типа комедийного иностранного фильма – «позырить и посмеяться». Хотя все происходящее, потрясающее мир – происходит именно потому, что оно спровоцировано страхом перед россиянами, и больше ни перед чем.

Вопрос – почему в самой России этого нифига не чувствуют? Причем даже не гордятся, и не хотят «воспользоваться ситуацией»? Видимо, настолько велико отчуждение в России… от самой России. От своей, так сказать, Родины.