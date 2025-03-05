 

Рупор кремлевской пропаганды: О разведке и передаче данных

05.03.2025, 21:55, Разное
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О разведке и передаче данных

Некоторые путают два вопроса.

1. Передачу данных Украине.
2. Продолжение сбора данных о РФ.

США официально приостановили передачу разведданных Украине (и то не всех), а также (если верить британским СМИ, запретили тоже самое делать с американскими разведданными другим странам НАТО).

О прекращении ведения агентурно-технической разведки против РФ никто не объявлял и она, конечно, продолжается – это касается самолетов разведчиков, беспилотных разведчиков, спутниковой группировки, средств киберрразведки, резидентуры ЦРУ в РФ и т.д. – все это как работало, так и работает. Просто временно ограничили доступ к этому массиву данных для нацистского режима. При достижении желаемого Трампом, доступ может быть возобновлен, о чем американцы вполне ясно говорят.

Ограничения это инструмент шантажа и выкручивания рук Украине, при это активная разведдеятельность против РФ в интересах самих США продолжается.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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