Мнение: Письмо: “Увеличить свою СЗ”

Вот письмо, в котором автор сделала все ошибки, которые мы сегодня обсуждали.

nadine25

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Мне 38 лет, была замужем, развелась по своей инициативе, есть сын (скоро 10). С бывшим мужем в хороших отношениях.

Работаю в очень крупной компании, зарабатываю сильно выше среднего по Москве.

Живу с сыном в собственной квартире в центре (досталась по наследству), есть вторая квартира в соседнем доме, которую купила (мне дали корпоративную ипотеку как ценному сотруднику), ее сдаю. Строю дом в Подмосковье, учусь на права. С детства занимаюсь танцами, последние 5 лет – серьезно спортивными парными (тренировки 3-4 раза в неделю).

В начале года познакомилась с В. в дейтинговом приложении. Свою цель В. обозначил как: “Я просто знакомлюсь, а там как пойдет”. Я сказала, что у меня аналогично (это правда).

В. – мой ровесник, фотограф на фрилансе, живёт в собственном таунхаусе в Подмосковье (он в ипотеке). В разводе, детей нет.

(У автора нормальная ОЗ по сравнению с героем, оба свободы. То есть росту СЗ ее ничего не мешало, кроме глупого поведения)

В процессе переписки довольно быстро выяснилось, что мы оба в Теме (периодически практикуем БДСМ). Стали обсуждать свой опыт, потом он прислал примеры сделанных им эротических фотографий девушек, спросил, не хочу ли я так же посниматься (“это ведь интереснее, чем кофе пить на первом свидании”). Я сказала, что хочу, с полным пониманием того, что меня приглашают на секс. Он тут же предложил день.

(С самого начала автор откровенно обсуждает секс, девиации и соглашается сниматься в эротической съемке. Причем на его глупость “интереснее, чем кофе пить” она соглашается, давая понять, что секс с незнакомым мужчиной ее интересует больше, чем знакомство с ним и общение за кофе. О чем это говорит? А о чем говорит, что она охотно готова бесплатно пополнить его эротическую коллекцию?)

Я сначала согласилась, потом начала думать, что ехать на первую встречу к мужчине домой за город – это как-то слишком, и собралась отказаться. Но на следующий день, прежде чем я успела что-то сказать, он предложил заехать за мной, чтобы мне не пришлось добираться самой, и я всё-таки решила ехать.

Он приехал к моему дому, понравился мне сразу. Внешность у нас, я считаю, сопоставимая: оба стройные, высокие, симпатичные. Оказалось, что он носит брекеты, но в моих глазах это только придало ему ещё больше очарования. Пока ехали и разговаривали, я поняла (вернее, убедилась, поняла ещё по переписке), что он умный, чувство юмора у нас схожее, у него хорошая грамотная речь, что для меня важно.

(Она уже едет домой к этому мужчине, в загородный дом, но отмечает, что речь у него не безграмотная. То есть планка притязаний у автора очень низкая. О чем это говорит?)

Когда приехали, он предложил мне вина, сам пить не стал, сказал, что потом отвезёт меня домой. Показал мне дом, одну комнату назвал “в перспективе детской” (позже он упоминал, что они с женой планировали ребенка, но не сложилось).

(Мужчина дал понять, что думает о женитьбе и рождении ребенка. Какой здесь был посыл с его стороны для автора?)

Он рассказал, что знакомится с девушками в дейтинговых приложениях и приглашает их на фотосессии (часто откровенные), таким образом и знакомится, и собирает себе портфолио, и удовольствие получает.

Потом мы начали фотосессию в очень откровенной одежде и аксессуарах (что-то я привезла с собой, что-то он мне дал), потом почти без одежды, да и переодевалась я прямо при нем. В итоге мы переспали, инициировал переход к сексу он, я была только за.

(Автор подчеркивает, что инициировал “переход” герой, а не она. О чем это нам говорит?)

Он сказал, что было потрясающе, что он был на сто процентов уверен, что мы просто поснимаемся и больше ничего не будет. Я спросила, разве не все его фотосессии заканчиваются так. Он сказал, что нет, что это большая редкость, чтобы фотосессия закончилась сексом, и вообще это всего второй случай у него в жизни, чтобы на первом свидании из дейтингового приложения произошел секс. Я сказала, что у меня это не первый случай и даже не второй, но обычно люди мне не очень нравятся, а он понравился.

(Он дал понять, что среди всех прошлых подобных девушек – она самая доступная. А автор дополнила, что она и с другими мужчинами такая же и даже с теми, кто не нравится. Откуда в авторе такое стремление к унижению, кто понимает?)

На пути домой он предложил встретиться снова через три дня и поехать в отель (с его слов, чтобы не пугать соседей криками, т.к. в его таунхаусе плохая шумоизоляция), я согласилась, хоть меня это и смутило.

(Его ее громкие крики “страсти” тоже смутили и удивили, она и тут оказалась впереди других его девушек)

После встречи он стал писать мне каждый день. Поскольку это были новогодние праздники, мы переписывались и по ночам, иногда до самого утра. Он писал, что у него “горят глаза”. Я как-то написала, что давно так не общалась ни с кем ночи напролет. Он ответил, что он тоже и что это “очень волнительный момент”.

Через три дня мы не встретились, т.к. он заболел. Написал мне об этом, я спросила, могу ли чем-нибудь помочь. Он ответил, что помощь не нужна, но ему очень приятно, что я спросила. Встретились ещё через несколько дней, когда он выздоровел.

На второй встрече он очень много рассказывал о своих прошлых отношениях (хотя я не спрашивала).

1. До жены у него была девушка, с которой они 5 лет жили вместе, сейчас она замужем, и они до сих пор в хороших отношениях. Сказал, что иногда думает, что зря с ней расстался. Что мог бы с ней договориться на открытый брак, родить детей. А в итоге она замужем за другим, а он один и без детей.

2. Лет 10 назад он 1,5 года ездил к девушке каждые выходные, покупал продукты, они вместе готовили ужин и занимались сексом, но при этом он говорил ей, что она может знакомиться и встречаться с другими. В итоге спустя 1,5 года она набросилась на него с кулаками и обвинениями в том, что он испортил ей жизнь.

3. В прошлом году он встречался с девушкой, месяц они просто ходили на свидания без секса (я отметила для себя, что он может и так), через три месяца он решил с ней расстаться. Она стала говорить, что он ее просто использовал, а она если спит с человеком, значит, любит.

Вывод, который он сделал из этих историй: люди путают секс с любовью. Я вспомнила Вас и ответила, что это такой баг, когда Секс и Любовь сливаются в одно и люди не могут отделить одно от другого. И заодно рассказала, что у меня у самой в прошлом году параллельно было два любовника, ни одного из которых я не любила, при этом оба считали, что мы в отношениях, а один и вовсе признался в любви, после чего мы больше не встречались. Он ехидно прокомментировал: “Так ты его просто уничтожила, получается”.

При этом мне было очень неприятно слушать эти его рассказы, я приняла это на свой счёт: в том смысле, что у нас просто секс и чтоб на большее не рассчитывала. Но спрашивать ничего не стала.

(Она верно поняла его посыл. Он дал понять, что ничего романтического или серьезного с ней не будет, и дал понять, что видит ее надежды. Она ответила на это Училкой, объяснив природу. Потом попыталась дать понять, что очень востребована у мужчин. Однако прозвучало это как Оправдашка. Почему и там, и там получились баги?)

Ещё он рассказал, что с женой они начали жить вместе через два месяца после знакомства (у нее). Я в целом боюсь совместного проживания с кем-то (в браке был не самый приятный опыт) и домой мужчин не вожу, т.к. у меня ребенок. Но опять же отметила для себя, что он может и так (при высокой СЗ партнёрши).

В переписке он выяснял, общаюсь ли я с кем-то из тематической тусовки, есть ли у меня там друзья-парни. Я ответила, что друзья у меня действительно в основном парни, но не из тематической тусовки, а в Теме друзей нет, есть только знакомые и пара бывших, с которыми не общаемся. Он написал: “Мне кажется, у тебя больше круг общения в этой сфере, чем у меня”. Я спросила, с чего он это взял, он ответил, что просто кажется так, я сказала, что совсем не факт.

(Для него все это экзотика скорее всего и он обращается к ней как к “опытной”. Только это очень маргинальный опыт, к сожалению)

На следующую встречу я решила позвать его сама. Предложила встретиться на моей второй квартире (она сдаётся посуточно и иногда бывает свободна). Он с радостью согласился.

На предпоследней встрече (снова у меня, но инициатором был он) состоялся такой диалог:

– Всю неделю ждала этого?

– Две недели. [Мы не виделись две недели, потому что он снова болел].

– А могла бы пойти темачить со своими друзьями. Не было такого соблазна?

– Нет.

(Он с ней разговаривает не просто сверху… а как?)

Ещё он как-то в переписке упомянул, что его не покидает идея секса втроём со мной и ещё одной девушкой (я рассказывала ему, что у меня есть такой опыт). Я спросила, а есть ли она, эта вторая девушка. Он ответил, что, к сожалению, нет. Спросил: “Поискать?))” Я сказала, пока не надо. Он написал, что у него есть “знакомая”, с которой был секс, но он не знает, как ей такое предложить. Предложил прислать ее фото, если я не против. Я сказала ок. Он прислал фото, где они стоят у него в спальне.

Он писал, что мы “удачно встретились и узнали, что у нас много общих фетишей, которые хотелось бы безопасно и уважительно реализовать”. Ну то есть я это интерпретирую так, что я только для секса нужна, ещё и специфического.

(Автор правильно интерпретирует. Но почему это ее удивляет? И почему, даже понимая это, она соглашается?)

Недавно написал, что ищет партнёрские отношения, когда есть общие цели (я не спрашивала). Готов рассмотреть открытый брак, но исключает полиаморию, потому что не понимает, как можно любить нескольких людей одинаково. Я сказала, что у меня похожий взгляд на этот вопрос.

Последняя встреча была у него дома на 14 февраля, он снова забрал меня на машине от моего дома. Я предложила встретиться на этой неделе, он сказал, что может 14-го или 15-го, в итоге выбрал 14-е. Я привезла клубнику, он спросил: “Это мне?” Я сказала: “Это мне, но ты тоже поешь. Просто захотелось клубники сегодня” (на самом деле хотелось романтики). Ушел в душ, я в это время включила воду на кухне, чтобы помыть клубнику. Он услышал, выглянул из душа и сказал:

– Ты только посуду не мой.

– Не дождешься.

– Ну мало ли, вдруг ты подумала, что надо чем-то заняться, пока я в душе, и решила помыть посуду.

– Я сумасшедшая по-твоему?

В итоге клубнику я ела одна, он со мной есть не стал, большую часть я просто оставила на столе. Он мне вообще ничего не предложил ни поесть, ни выпить, вышел из душа и сразу потащил в спальню. После секса сказал: “Сейчас 10 минут полежим, попьем чай, и надо ехать”. Тут меня накрыло ощущение, что я навязываюсь, что мне хочется подольше с ним побыть рядом, а ему это не нужно. Я сказала, что могу обратно доехать на такси. Он сказал, что довезёт, потому что такси ночью стоит очень дорого, но “раз не хочешь чая, то поехали сразу” (я не говорила, что не хочу).

На следующий день продолжил мне писать, через день написал: “Спасибо за клубнику) Ушла на смузи”. Я ответила: “Рада, что она пригодилась”.

Недавно он в подробностях рассказал, как очень сильно безответно влюбился в девушку осенью, и что вообще после развода сильно влюблялся (до такой степени, чтобы задуматься о браке и детях) всего пять раз, и всегда это было невзаимно. И что у него в течение 7 лет после развода не было отношений дольше 3 месяцев. Из этих рассказов я поняла, что он вполне способен влюбляться и настроен жениться второй раз, но в меня он не влюбился (а я, к сожалению, да).

Это также очевидно (как мне кажется) и из того, что он не идёт на сближение. Не увеличивает частоту и продолжительность встреч, мы не видимся по две недели, он никогда со мной не ночует. Только зачем-то пишет каждый день, что усугубляет мою зависимость.

Кроме того, он продолжает сидеть в дейтинговых приложениях. На днях я решила, что пора потихоньку знакомиться с другими, и впервые зашла туда с момента нашего знакомства, и он мне тут же попался.

Он пару раз поднимал тему разделения секса и любви, спрашивал, умею ли я разделять секс и любовь. Я умею. В том смысле, что если я сплю с человеком, совершенно не обязательно, что я в него влюблена или влюблюсь в будущем. Но я не могу отделить секс от любви, когда я уже влюбилась.

(А, кстати, почему автор влюбилась, кто понял? Почему мужчина нет, это понятно, а почему она – да?)

Иногда мне хочется просто заблокировать его и забыть как страшный сон. Но я понимаю, что при его высокой СЗ это будет косяком, и потом я буду ещё дольше и мучительнее выбираться из этого. Возможно, я чего-то не вижу и у меня есть варианты увеличить свою СЗ для В. Но если нет, то как мне выйти из этой зависимости с наименьшими потерями?

(С наименьшими потерями (не без них) – совсем перестать с ним общаться. На вопрос, что не так, можно ответить, что общение стало однообразным и так долго без взаимных чувств встречаться – оказалось скучно. Но последовательность именно такая – перестать общаться и вежливо отказаться встречаться на его предложение и в ответ на его вопрос, почему, объяснить, а не просто толкать речь без запроса. Понятно отличие?)

Спасибо, что дочитали, и спасибо за то, что делитесь бесценными знаниями.