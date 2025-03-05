На Госуслугах появится сервис по самозапрету на расторжение брака

Минцифры России запускает новый сервис на портале госуслуг, позволяющий установить самозапрет на расторжение брака. По задумке он призван «усмирить неверных россиянок».

Самозапрет на расторжение брака будет означать, что органы ЗАГС, МФЦ и суды не смогут принять от гражданки заявление о разводе. Единственный способ снять запрет – выиграть торги на право расторжения брака, что «усложнит процесс принятия импульсивных решений».

– Если сказала в ЗАГСе, что будешь верна до конца, то подтверди делом и установи самозапрет, – заявил представитель Минцифры, добавив, что новый сервис станет «проверкой для женщин», вступающих в брак.

Всего за год можно будет поучаствовать в 10 торгах на право расторжение брака. Победителем станет тот, кто предложит большую сумму. В Минцифры отмечают, что самозапрет — это добровольное решение. Сервис начнёт работу 1 апреля 2025 года.

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