 

Трамп посвятил своё выступление в Конгрессе 212-й годовщине взятия Берлина русской армией

05.03.2025, 9:33, Разное
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Президент США Дональд Трамп 4 марта выступил перед Конгрессом с традиционным ежемесячным докладом об актуальных вопросах международной и внутренней политики.

Из полуторачасовой речи американского лидера полчаса были посвящены событиям 1813 года – освобождению Берлина русско-прусской объединённой армией под командованием генерала Петра Витгенштейна.

– Русские брали Берлин трижды: в 1760, 1813 и 1945 годы. Сегодня как раз 212-я годовщина взятия его во время Наполеоновских войн. Не хотелось бы, чтобы России пришлось брать немецкую столицу в четвёртый раз, поэтому прошу немцев одуматься, – сказал Трамп.

Также президент США призвал американцев не забывать «о славных страницах многовековой дружбы» Москвы и Вашингтона – помощи России Тринадцати колониям во время войны за независимость, Первой и Второй мировым войнам.

– Поэтому предлагаю перевернуть страницу конфронтации, открытую моим бездарным предшественником, и возродить русско-американское боевое братство. И взять Берлин вновь! – завершил своё выступление Трамп.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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