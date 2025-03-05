Мнение «аналитика»: О ходе Путина… Алиева поставили на место?

Если кто не заметил, прошло два месяца, как азербайджанский президент Ильхам Алиев не сделал ни одного заявления по катастрофе самолёта AZAL 25 декабря 2024 года. И больше месяца, как Баку не предпринимает ни одного действия, которое можно было бы истолковать как 100% «русофобское» — сокращение представительства «Спутника» от RT в эту канву не ложится, так как одновременно был закрыт корпункт Би-Би-Си и аннулирована корреспондентская аккредитация радио «Голос Америки», признанная в РФ иноагентом.

Похоже, Владимир #Путин нашёл, как укротить публичную ярость лидера Азербайджана?

И это очень необычный ход.

В Москве торжественно заложили памятник Алиеву. Нет, не лично Ильхаму, а его отцу Гейдару, бывшему советскому партийному и кагебешному деятелю, правление которого в Азербайджане сторонние наблюдатели характеризуют как репрессивное и авторитарное.

Церемония прошла на высоком уровне. Мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства Виталий Савельев и глава «РЖД» Олег Белозёров превозносили государственную мудрость и трудовую деятельность Гейдара Алирзы оглы. Присутствовавший рядом азербайджанский посол Рахман Мустафаев доложил в Баку… о глубоком почтении, проявленном Москвой. Ильхам Алиев, наверное, удовлетворён такой формой сатисфакции.

Никто и не скрывает, что будущий памятник его отцу «за участие в строительстве БАМа» — заметная часть компенсаций, которую #Кремль тайно согласился выплатить нынешним азербайджанским властям за катастрофу лайнера AZAL над Казахстаном. Хотя расследование этого инцидента ещё продолжается, в Азербайджане все убеждены, что «Embraer 190» сбила российская ракета, когда он пытался совершить посадку в аэропорту Грозного. Ильхам Алиев потребовал публичных извинений от РФ и выплаты компенсаций родным погибших.

Последнее условие на днях выполнила российская компания «Альфа страхование». Чуть раньше глава Чечни Рамзан Кадыров наградил высшими наградами Республики экипаж самолёта. А в прогосударственных #СМИ России не найти ни одного плохого слова об Азербайджане уже несколько недель. Более того, Россия уже предупредила… Армению, что та идёт пагубным путём Украины, и её возможная ассоциация с ЕС несовместима с членством в Евразийском экономическом союзе.

Прокремлёвские эксперты надеются, что #деньги вкупе с демонстративным уважением, оказанным Ильхаму Алиеву по внешеполитическим вопросам и «линии семьи», смягчат риторику Баку. Тогда удастся обойтись хотя бы без публичного покаяния.

Таков хитрый ответ Владимира Путина на антироссийские слова и акции Азербайджана. Спору нет, США тоже выплачивали компенсации родным и близким иранских пассажиров аэробуса, сбитого над Персидским заливом американским военным кораблём. Но ставить памятник аятолле Хомейни в Вашингтоне или Нью-Йорке никто не стал.

Показательная разница?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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