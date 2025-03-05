 

Мнение «аналитика»: О ходе Путина… Алиева поставили на место?

05.03.2025, 8:50, Разное
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Если кто не заметил, прошло два месяца, как азербайджанский президент Ильхам Алиев не сделал ни одного заявления по катастрофе самолёта AZAL 25 декабря 2024 года. И больше месяца, как Баку не предпринимает ни одного действия, которое можно было бы истолковать как 100% «русофобское» — сокращение представительства «Спутника» от RT в эту канву не ложится, так как одновременно был закрыт корпункт Би-Би-Си и аннулирована корреспондентская аккредитация радио «Голос Америки», признанная в РФ иноагентом.

Похоже, Владимир #Путин нашёл, как укротить публичную ярость лидера Азербайджана?

И это очень необычный ход.

В Москве торжественно заложили памятник Алиеву. Нет, не лично Ильхаму, а его отцу Гейдару, бывшему советскому партийному и кагебешному деятелю, правление которого в Азербайджане сторонние наблюдатели характеризуют как репрессивное и авторитарное.

Церемония прошла на высоком уровне. Мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства Виталий Савельев и глава «РЖД» Олег Белозёров превозносили государственную мудрость и трудовую деятельность Гейдара Алирзы оглы. Присутствовавший рядом азербайджанский посол Рахман Мустафаев доложил в Баку… о глубоком почтении, проявленном Москвой. Ильхам Алиев, наверное, удовлетворён такой формой сатисфакции.

Никто и не скрывает, что будущий памятник его отцу «за участие в строительстве БАМа» — заметная часть компенсаций, которую #Кремль тайно согласился выплатить нынешним азербайджанским властям за катастрофу лайнера AZAL над Казахстаном. Хотя расследование этого инцидента ещё продолжается, в Азербайджане все убеждены, что «Embraer 190» сбила российская ракета, когда он пытался совершить посадку в аэропорту Грозного. Ильхам Алиев потребовал публичных извинений от РФ и выплаты компенсаций родным погибших.

Последнее условие на днях выполнила российская компания «Альфа страхование». Чуть раньше глава Чечни Рамзан Кадыров наградил высшими наградами Республики экипаж самолёта. А в прогосударственных #СМИ России не найти ни одного плохого слова об Азербайджане уже несколько недель. Более того, Россия уже предупредила… Армению, что та идёт пагубным путём Украины, и её возможная ассоциация с ЕС несовместима с членством в Евразийском экономическом союзе.

Прокремлёвские эксперты надеются, что #деньги вкупе с демонстративным уважением, оказанным Ильхаму Алиеву по внешеполитическим вопросам и «линии семьи», смягчат риторику Баку. Тогда удастся обойтись хотя бы без публичного покаяния.

Таков хитрый ответ Владимира Путина на антироссийские слова и акции Азербайджана. Спору нет, США тоже выплачивали компенсации родным и близким иранских пассажиров аэробуса, сбитого над Персидским заливом американским военным кораблём. Но ставить памятник аятолле Хомейни в Вашингтоне или Нью-Йорке никто не стал.

Показательная разница?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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