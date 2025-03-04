 

Мнение «аналитика»: О жандармах… Вы ведь этого не знали, верно?

04.03.2025, 15:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Большевики постарались приклеить к жандармам ярлык продажных и необразованных тупиц, держиморд и вообще взяточников. Хотя впоследствии с охотой использовали специалистов от жандармерии для становления ВЧК-ОГПУ-НКВД и других спецслужб. А потом многих из них расстреляли.

На самом деле чинами Отдельного Корпуса жандармов, учреждённого в 1827 году в качестве ответа на беспрецедентную угрозу государству… могли тать только лучшие из лучших в российской военной среде. Претендент на голубой мундир должен был иметь возраст не моложе 25 лет, окончить юнкерское или военное училище по первому разряду, прослужить в армии или гвардии не менее шести лет и не иметь долгов. Что для офицерской среды тех лет было весьма необычно.

Но и это считалось лишь начальным условием. После того как офицер подавал соответствующее прошение, его тщательно проверяли на предмет возможных «порочащих связей» и неблагонадежности. Затем, если всё было благополучно, претендента откомандировывали в штаб жандармского округа на срок от двух до четырёх месяцев, чтобы там могли оценить его умения и способности, образование и нравственные качества. Если по итогам этой стажировки офицер получал положительный отзыв, его допускали к экзамену, а успешно их выдерживавших… зачисляли в список кандидатов.

Конкурс был жесточайший. Типичная #статистика: из 150 претендентов отобрали 20, экзамен выдержали 10, а по итогам последующей стажировки в Корпус зачислили шестерых!

Про одного из шефов жандармов, Леонтия Дубельта, ходила такая #история. Однажды граф Михаил Потоцкий, пытаясь избавиться от пензенской ссылки, предложил Леонтию Васильевичу 200 тыс. рублей золотом, — колоссальные по тем временам #деньги, — но получил отказ. Об этом факте, разумеется, было сообщено Николаю I. И он, по легенде, велел передать Потоцкому, что «не только у графа, но и у него, царя, нет таких денег, чтобы подкупить самого Дубельта!».

Интересно, много ли в современной России чиновников, про которых Путин мог бы сказать такое?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / В Вологодской области на время Великого поста запретили продавать мясо, рыбу, яйца, сливочное масло и сладости

04.03 / Chery представила концепт минивэна для путешествий New Journeo

04.03 / Процесс заваривания чая очищает воду от тяжелых металлов

04.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Укусил кормящую руку

04.03 / Ноутбук Lenovo Yoga Solar PC обеспечит час просмотра фильмов после 20 минут на солнечном свету

04.03 / «Мы займёмся национальными вопросами, а вы будете строить социализм» – лидер АдГ предложила союз «Левым» на следующих выборах

04.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Посадки в парке “Патриот”

04.03 / Чипы Taara обеспечат беспроводной Интернет где угодно с помощью световых лучей

04.03 / В Москве установили первый мусоропровод для валюты

04.03 / Мнение: «Большой кукиш»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика