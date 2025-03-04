Мнение «аналитика»: О жандармах… Вы ведь этого не знали, верно?

Большевики постарались приклеить к жандармам ярлык продажных и необразованных тупиц, держиморд и вообще взяточников. Хотя впоследствии с охотой использовали специалистов от жандармерии для становления ВЧК-ОГПУ-НКВД и других спецслужб. А потом многих из них расстреляли.

На самом деле чинами Отдельного Корпуса жандармов, учреждённого в 1827 году в качестве ответа на беспрецедентную угрозу государству… могли тать только лучшие из лучших в российской военной среде. Претендент на голубой мундир должен был иметь возраст не моложе 25 лет, окончить юнкерское или военное училище по первому разряду, прослужить в армии или гвардии не менее шести лет и не иметь долгов. Что для офицерской среды тех лет было весьма необычно.

Но и это считалось лишь начальным условием. После того как офицер подавал соответствующее прошение, его тщательно проверяли на предмет возможных «порочащих связей» и неблагонадежности. Затем, если всё было благополучно, претендента откомандировывали в штаб жандармского округа на срок от двух до четырёх месяцев, чтобы там могли оценить его умения и способности, образование и нравственные качества. Если по итогам этой стажировки офицер получал положительный отзыв, его допускали к экзамену, а успешно их выдерживавших… зачисляли в список кандидатов.

Конкурс был жесточайший. Типичная #статистика: из 150 претендентов отобрали 20, экзамен выдержали 10, а по итогам последующей стажировки в Корпус зачислили шестерых!

Про одного из шефов жандармов, Леонтия Дубельта, ходила такая #история. Однажды граф Михаил Потоцкий, пытаясь избавиться от пензенской ссылки, предложил Леонтию Васильевичу 200 тыс. рублей золотом, — колоссальные по тем временам #деньги, — но получил отказ. Об этом факте, разумеется, было сообщено Николаю I. И он, по легенде, велел передать Потоцкому, что «не только у графа, но и у него, царя, нет таких денег, чтобы подкупить самого Дубельта!».

Интересно, много ли в современной России чиновников, про которых Путин мог бы сказать такое?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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