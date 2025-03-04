 

Chery представила концепт минивэна для путешествий New Journeo

04.03.2025, 15:30, Разное
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Китайская компания Chery разработала концептуальный фургон «New Journeo» для поездок с семьей и друзьями, который сочетает в себе автономное вождение, стеклянную кабину и складную походную кухню. Концепт New Journeo длиной более 5 метров выглядит как конкурент электрическим минивэнам от Volkswagen и Kia. При этом он не полностью электрический — фирменная гибридная система включает 2-литровый двигатель с турбонаддувом и электропривод.

Chery предполагает, что будущая версия гибридной системы сможет проезжать до 2500 км на полностью заряженном аккумуляторе и увеличенном топливном баке. Journeo удивляет необычным профилем, в котором присутствуют покатое лобовое стекло, прямоугольная кабина и плоская задняя часть. При этом, хотя Journeo длиннее Volkswagen Multivan, он имеет только четыре сиденья — два спереди и два сзади.

Немало внимания конструкторы уделили комфорту путешественников. Так, задний диван трансформируется в кушетку после откидывания спинок сидений, а дверные вставки снимаются и используются как подушки. Зона для сна предлагает панорамный вид через стеклянную крышу и заднее окно. При этом кровать можно превратить в двуспальную, а выдвижной модуль в задней части и съемная приборная панель расширяют внутреннюю длину на полтора метра.

Багажный отсек скрывает передвижную кухню с полноценным грилем, а решетку радиатора достаточно опустить вниз, чтобы получить удобное сиденье для отдыха на свежем воздухе. Концепт дебютировал на автосалоне в Гуанчжоу в ноябре 2024 года под брендом Fulwin компании Chery. В этом месяце Chery официально представила дизайн Journeo в Германии, утверждая, что некоторые функции будут реализованы в автомобилях бренда Omoda&Jaeco уже в 2025 году.Источник &#8212 Chery Automobile


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