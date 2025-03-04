 

«Мы займёмся национальными вопросами, а вы будете строить социализм» – лидер АдГ предложила союз «Левым» на следующих выборах

04.03.2025, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лидер второй по популярности немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила «Левым» и «Союзу Сары Вагенкнехт» на время забыть о разногласиях и на следующие выборы пойти единым фронтом.

Такой блок, считает она, гарантированно возьмёт власть. Вайдель полагает, что союз правых и левых сил может не только выиграть выборы, но и совместно управлять государством, если обеспечить чёткое разграничение зон ответственности.

– Коммунизм сейчас, конечно, неактуален, поэтому мы бы попросили вас умерить аппетиты до социализма – вполне достижимая цель, а к тому же на социализм всегда большой спрос во время кризисов. Что у нас будет тяжёлое, кризисное время – это очевидно, Мерц ничем не отличается от Шольца, – сказала она. – Мы займёмся национальными вопросами, я имею в виду – вопросами национального выживания, а вы будете строить социализм в отдельно взятых сферах.

Политик отдельно обратилась к сторонникам и членам партии и попросила поддержать её шаг.

– Сейчас главное – не суетиться, а поддержать нас. Дальше мы… Мы не подведём ваших ожиданий, обещаю. Надо просто переждать и всё будет хорошо, надо сплотиться и не реагировать на провокации. Мы всё сделаем и вы не узнаете Германию, её ждёт небывалое процветание, – заявила Вайдель.

Впрочем, как показывают опросы, лидер партии зря беспокоилась из-за реакции сторонников – большинство членов и избирателей партии «положительно или с большим воодушевлением» отнеслись к идее объединить вопросы национального толка с социализмом, а многие даже сказали, что давно этого ждали.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Укусил кормящую руку

04.03 / Ноутбук Lenovo Yoga Solar PC обеспечит час просмотра фильмов после 20 минут на солнечном свету

04.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Посадки в парке “Патриот”

04.03 / Чипы Taara обеспечат беспроводной Интернет где угодно с помощью световых лучей

04.03 / В Москве установили первый мусоропровод для валюты

04.03 / Мнение: «Большой кукиш»

04.03 / Мнение: Нет купцов — нет равенства, или о проблемах с двигателями для планеров в СССР

04.03 / Собянин: Мероприятия проекта “Зима в Москве” посетили почти 30 млн человек

04.03 / Зеленский присвоил Вэнсу украинское гражданство и выписал повестку в ВСУ

04.03 / Мнение «аналитика»: О главной сенсации… Зеленский в панике: Трамп сдаёт Украину Путину?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика