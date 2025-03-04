«Мы займёмся национальными вопросами, а вы будете строить социализм» – лидер АдГ предложила союз «Левым» на следующих выборах

Лидер второй по популярности немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила «Левым» и «Союзу Сары Вагенкнехт» на время забыть о разногласиях и на следующие выборы пойти единым фронтом.

Такой блок, считает она, гарантированно возьмёт власть. Вайдель полагает, что союз правых и левых сил может не только выиграть выборы, но и совместно управлять государством, если обеспечить чёткое разграничение зон ответственности.

– Коммунизм сейчас, конечно, неактуален, поэтому мы бы попросили вас умерить аппетиты до социализма – вполне достижимая цель, а к тому же на социализм всегда большой спрос во время кризисов. Что у нас будет тяжёлое, кризисное время – это очевидно, Мерц ничем не отличается от Шольца, – сказала она. – Мы займёмся национальными вопросами, я имею в виду – вопросами национального выживания, а вы будете строить социализм в отдельно взятых сферах.

Политик отдельно обратилась к сторонникам и членам партии и попросила поддержать её шаг.

– Сейчас главное – не суетиться, а поддержать нас. Дальше мы… Мы не подведём ваших ожиданий, обещаю. Надо просто переждать и всё будет хорошо, надо сплотиться и не реагировать на провокации. Мы всё сделаем и вы не узнаете Германию, её ждёт небывалое процветание, – заявила Вайдель.

Впрочем, как показывают опросы, лидер партии зря беспокоилась из-за реакции сторонников – большинство членов и избирателей партии «положительно или с большим воодушевлением» отнеслись к идее объединить вопросы национального толка с социализмом, а многие даже сказали, что давно этого ждали.

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