 

Рупор кремлевской пропаганды: Посадки в парке “Патриот”

04.03.2025, 13:10, Разное
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Бывшие сотрудники парка "Патриот" Пучков и Трифоногло получили по 9 лет тюрьмы за взятку в размере 27 500 000 рублей.

Доказательства, собранные военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывших должностных лиц конгрессно-выставочного центра «Патриот» – главного бухгалтера Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что Минобороны России заключило с ИП «Куваева» свыше 10 многомиллионных государственных контрактов на обслуживание зданий и сооружений центра «Патриот». На Пучкова и Трифоногло возлагались обязанности по контролю за исполнением контрактов.

В 2021–2024 годах Пучков и Трифоногло получили от работников ИП «Куваева» взятку на общую сумму свыше 27,5 млн рублей за общее покровительство при выполнении работ.

В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество обвиняемых военными следователями наложен арест.

Приговором суда Пучкову и Трифоногло назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 27 млн, с лишением права заниматься определенной деятельностью на 10 лет.
(с) СК РФ

Источник: Colonel Cassad

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