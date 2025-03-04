Мнение: «Большой кукиш»

Двоюродные братья Сергей Гляделкин и Игорь Ткач стали знаменитыми, сыграв роль потерпевших в нашумевшем уголовном деле в отношении бывшего начальника банковского отдела управления К ФСБ, бывшего подполковника Кирилла Черкалина, (того самого, которого приговорили к 7 годам колонии строгого режима, но он уже освободился, не отбыв и половину, назначенного судом наказания).

В 2014 году Гляделкин и Ткач, оказывается, взяли под контроль хорватское проектное предприятие Институт IGX, должность гендиректора которого сейчас занимает Роберт Петросян, бывший руководитель российского Роскапстроя.

В 2023 году Петросян похвастался, что IGX заключил трехлетний контракт с дочкой «Росатома» компанией JCS ASE (Атомстройэкспорт) на строительный контроль возведения в Венгрии блоков № 5 и № 6 АЭС «Пакш-II».

И это тревожная новость. Подробности – в программе «Большой кукиш»:

Сайт «Судового журнала»

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