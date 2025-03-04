Зеленский присвоил Вэнсу украинское гражданство и выписал повестку в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении вице-президенту США Джей Ди Вэнсу украинского гражданства, несмотря на отсутствие заявления с его стороны.

Вместе с этим второму лицу американского государства главнокомандующий вооружённых сил выписал повестку в армию.

– Всем критикам напомню, что я президент Украины, нравится это Вашингтону и другим союзникам Путина или нет, а также что двойное гражданство не запрещено по нашему и американскому законодательству, – заявил украинский лидер в видеообращении. – Мистер Вэнс пытался рассказать о проблемах с набором добровольцев в украинское войско, вот как раз я предоставил ему уникальную возможность подписать контракт с ВСУ. Тут мы и посмотрим, кто реально хочет мира и победы Украины, а кто трус и уклонист.

Согласно украинскому законодательству, вице-президент США должен явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) в течение 10 дней, в противном случае группа военкомов доставит его приводом из Вашингтона.

– Мы отправим его на курское направление, в его любимую Россию, – добавил Зеленский.

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