Мнение «аналитика»: О саммите импотентов… У Европы больше нет будущего?

В Лондоне завершился очередной «сходняк паханов» по Украине. На который допустили и Владимира Зеленского, хоть он и фраер. Самый козырный момент — вот на этом фото, где все взгляды сфокусированы на украинском президенте. Которому хозяин встречи, британец Кир Стармер только что кинул предъяву главный вопрос, вертевшийся у всех на языке:

— Скажи, Volodya… Вот ты нас всех в этот блудняк с «Рыжим Донни» втравил… Как ты из него выпутываться будешь?

Мимика Владимира Зеленского весьма красноречива. И все авторитеты впились в него глазами. Все, кроме генсека НАТО Марка Рютте. Который отвернулся с довольным видом «чик-трак, я в домике». Ведь он-то и вправду под надёжной «крышей». И ему пох***й.

В целом же про лондонский «саммит» лучше всего высказался либерал и еврофил, русофоб и антипутинец Альфред Кох.

«Итог саммита был вполне предсказуем. Европейские лидеры подтвердили то, что они уже много раз говорили до этого: их страны будут повышать расходы на свою оборону. Никакого специального фонда для поддержки Украины в сто миллиардов евро, разумеется, создано не было. Решили обойтись британским кредитом в 1,6 млрд фунтов стерлингов, который полностью пойдёт на производство на британском же заводе в Белфасте ракет для украинских сил ПВО.

По окончании саммита, когда Владимир #Зеленский, не дав ни одного комментария СМИ, уехал на встречу с королём Карлом III, Кир Стармер сообщил прессе ключевой вывод, к которому пришли участники совещания: “Позвольте мне чётко заявить, что мы согласны с Трампом в отношении срочной необходимости установления прочного мира. Теперь нам нужно вместе добиваться этого… Я не согласен с тем, что #США – ненадежный союзник… И у нас есть план, над которым мы работаем вместе с США и при поддержке США. Именно поэтому я говорил с Трампом вчера вечером”.

Эмманюэль Макрон придерживается несколько иного мнения и говорит о том, что Франция и Великобритания должны разработать свой мирный план и лишь потом предложить его Трампу. Он отметил, что не верит в перемирие, которое могут согласовать США и Россия, поскольку будет сложно контролировать соблюдение условий полного прекращения огня. По его словам, он и Стармер предложат “перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры”, подразумевающее прекращение огня на один месяц. И лишь после этого можно будет думать о миротворцах. «В ближайшие недели европейских войск на территории Украины не будет. Вопрос в том, как использовать это время, чтобы достичь хотя бы доступного перемирия, на переговоры по которому уйдет несколько недель. И лишь затем, после уже подписания мира, последует развертывание сил», — уточнил французский президент.

Х.з., чем принципиально отличается план Макрона-Стармера от плана Трампа (о котором вообще ничего не известно). Но в любом случае этот план Зеленский тоже забракует, поскольку в нём ничего не говорится о “действенных гарантиях безопасности”, которые “должны” быть даны Украине еще до начала переговоров с Россией. Также непонятно, почему этот свой план Макрон и Стармер будут предлагать Трампу, а не Путину? Разве это Трамп должен прекратить огонь? Видимо предполагается, что Трамп потом должен будет уламывать Путина с этим планом согласиться. Тогда непонятно почему Трамп должен их план предпочесть своему? Хотя понятно, как к этому плану относится Зеленский, который план Трампа отверг, даже не обсуждая.

Короче. Европейская гора снова родила мышь. Да и как могло быть иначе, если крупнейшая по численности населения и по размеру экономики страна Европы, Германия, не имеет полноценного правительства. Олаф Шольц по понятным причинам уже не станет принимать каких-то стратегически значимых решений, а Фридрих Мерц этого пока делать не может. К тому же стало известно, что в ближайшие дни он собирается ехать на встречу с Дональдом Трампом. И это само по себе очень красноречиво».

Кстати, уже сегодня стало известно, что никакого «Плана Макрона-Стармера» не существует. У Франции своё видение, у Британии своё. А главным на саммите в отношении Украины стали дружные и настойчивые советы его участников Владимиру Зеленскому: «Ступай и помирись с Дональдом Трампом».

В сухом остатке. Стало окончательно ясно, что сама по себе Европа ничего без США не решает и решить не может. Даже если хочет. Не потому, что у неё нет «воли», и уж тем более не потому, что все лидеры европейских стран сплошь «марионетки Вашингтона». А потому, что у Европы нет собственного ресурса. Её #промышленность в упадке из-за разрыва торговых связей с Россией, её ВПК за три года так и не «раскочегарился»: выпуск даже миллиона снарядов в год — всё ещё непосильная задача. И даже дополнительно мобилизовать 200 тыс. солдат европейские страны-члены НАТО не могут. Потому что бюджеты европейских стран дефицитны и перегружены социальными обязательствами. То есть, европейские политики годами пыжились и петушились, тщась доказать, что представляют «несокрушимую силу» на континенте. Но как дошло до дела, весь мир увидел, что король оказался голым. Недаром Дональд #Трамп так сильно хочет скинуть европейских прилипал со своего теряющего ход авианосца, которому ещё быть может предстоит выдерживать острую — и дай Бог, не военную — схватку с Китаем…

В общем, без США у Европы нет будущего. Хотя бы теперь это понятно всем?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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