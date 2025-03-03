 

Мнение «аналитика»: О мегасюрпризе от Трампа… Вот это прям «Вау!»?

03.03.2025, 18:05, Разное
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Вот же ж не спится старику!

Едва проснувшись, американский президент Дональд #Трамп взялся за своё. Точнее, за свою собственную соцсеть Тruth. И в ней наговорил такого, что мама не горюй! Столько анонсов, столько пафоса.

Но, может быть, он и прав в том, что ночка нам грядёт — незабываемая.

Дональд Трамп пообещал всему миру, что предстоящая ночь будет «великой». И что он «расскажет всё, как есть».

А в качестве разогрева опубликовал хвалебный комментарий, что он — единственный президент, который не отдал ни пяди украинской земли Владимиру Путину. Что в некотором смысле правда: #Крым «вернулся в родную гавань» при Бараке Обаме, а четыре новых региона — при Джо Байдене. Но про остальных 40+ президентов нынешний 47-й промолчал…

Ой, что-то он ещё наговорит?

И, похоже, кому-то быть сильно разочарованным в ожиданиях и надеждах?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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