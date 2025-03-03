 

Нейросеть DeepSeek признала Ельцина лучшим правителем России

03.03.2025, 17:33, Разное
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Группа энтузиастов из общества «Историк и компьютер» при МГУ имени Ломоносова провела исследование китайского искусственного интеллекта, поставив перед ним задачу составить топ-10 российских правителей.

Нейросеть DeepSeek в 1530 случаев ставила на первое место Ельцина, в 1529 Ленина, а ещё в 1278 случаях предлагала им обоим разделить первое место. Ни один раз не был назван какой-либо другой политик, даже после того как нейронной сети в промпте стали намекать на необходимость это сделать. 

Как объяснил модуль размышления DeepSeek, оба государственных деятели внесли равный вклад в развитие российской государственности и построение в стране социализма с китайской спецификой. Попытки же выставить наиболее выдающимся лидером других личностей искусственный интеллект назвал «когнитивным искажением» и «созданием буржуазного нарратива, искажающим объективную историю».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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