Нейросеть DeepSeek признала Ельцина лучшим правителем России

Группа энтузиастов из общества «Историк и компьютер» при МГУ имени Ломоносова провела исследование китайского искусственного интеллекта, поставив перед ним задачу составить топ-10 российских правителей.

Нейросеть DeepSeek в 1530 случаев ставила на первое место Ельцина, в 1529 Ленина, а ещё в 1278 случаях предлагала им обоим разделить первое место. Ни один раз не был назван какой-либо другой политик, даже после того как нейронной сети в промпте стали намекать на необходимость это сделать.

Как объяснил модуль размышления DeepSeek, оба государственных деятели внесли равный вклад в развитие российской государственности и построение в стране социализма с китайской спецификой. Попытки же выставить наиболее выдающимся лидером других личностей искусственный интеллект назвал «когнитивным искажением» и «созданием буржуазного нарратива, искажающим объективную историю».

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