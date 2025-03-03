Мнение: Блиновская и бюджет Екатеринбурга

Блиновскую успели осудить на 5 лет колонии и заодно конфисковать у нее всё, нажитое непосильным трудом, включая 587 млн. рублей, а также 18 земельных участков в Крыму общей стоимостью в 300 млн, две квартиры, четыре машиноместа и два нежилых помещения в Москве стоимостью 200 млн, участок и дом в Подмосковье за 250 млн.

В принципе, ее давно уже держали на киче и вытрясали из нее всякие миллиарды “за неуплату налогов”, так что все уже привыкли к происходящему. А лично мне все ж до сих пор непонятно это дело, кажется каким-то нереальным. Ведь сообщалось ранее, что у Блиновской было арестовано имущество аж на 64 млрд. рублей!! Нам все упорно говорят, что Блиновская все эти бабки (64 млрд. рублей – 640 млн. долл.) собрала с населения за некие “психологические марафоны”. Я не понимаю – как, Холмс? Откуда такие миллиарды?! В стране населения в более-менее активном трудоспособном возрасте – в лучшем случае 100 млн. человек. Допустим, все эти люди были вовлечены в “марафоны” у Блиновской и активно с ней “психологически росли”. Делим 64 млрд. на 100 млн. – получается 6400 рублей с каждого!

6400 – неслабая сумма. Это не стакан газировки выпить. Тем более, что как я знаю, я сам на марафоны и копейки не потратил. И из всех моих знакомых буквально ни один человек в “марафонах” не участвовал. То есть в реальности, конечно, участвовали в марафонах вовсе не 100 млн. человек, далеко не все взрослое население страны. Более того – участие ВСЕХ и нереально, потому что заставить участвовать всю страну одной Блиновской и не под силу. Тут нужно какая-то очень мощная организация, с десятками тысяч организаторов, в том числе и работающих по всей территории нашей 1/9 части суши.

Блиновская, пусть и была ушлой авантюристкой с недюжинным организаторским талантом, точно не могла охватывать всю 1/9 часть суши своими “марафонами”. То есть это всё – враньё. А вот 64 млрд. рублей у нее тем не менее нашли. КАК?!

Кстати, и почему в конце у нее арестовали так мало? Куда всё делось? Перечисленные в приговоре суда 587 млн. рублей и “два машиноместа” – это слезы; а где остальные 64 млрд. бюджет, скажем, целого города Екатеринбурга на год?

По всей видимости, в реале Блиновская участвовала в каких-то мутных схемах или оптимизации налогов у крупных компаний (видимо, уровня Газпрома и Роснефти), или в какой-то невероятно мощной обналичке. Но только представим – это какие ж надо суммы обналичивать, чтобы тебе “на сдачу” шла комиссия в размере 64 млрд.?? А еще – представим, какие же невероятные суммы в итоге “прилипли” к рукам у судейских и полицейских, если в конечном итоге от всего конфискованного осталось для государства “на арест” всего каких-то 587 млн.?

Вообще всё дело – какая-то фантастика. Мне лишь жаль, что настолько сказочная афера оказалось зачем-то связана с психологической службой помощи людям. В результате психология стала в итоге синонимом какого-то “разводилова” за огромные деньги. Впрочем, в России всё так. Пытаешься помочь людям – значит, мошенник какой-то, как пить дать!