Стеклянные удобрения превосходно обогащают почву без вреда для экологии

Команда под руководством Хосе Эрмесона да Силва Суареза из Университета Сан-Паулу успешно испытала новый тип удобрений на основе стекла. Это изобретение может стать революционным, так как позволяет утилизировать стеклянные отходы и регулировать воздействие химикатов на посевные земли. Сами удобрения не меняются – вместо этого ученые работают над их формой.

К настоящему времени большинство посевных почв в мире изрядно истощены и без использования гигантского количества удобрений получать желаемый объем урожая не представляется возможным. Проблема в том, как доставить эти полезные вещества к корневой системе растений. В жидкой форме удобрения быстро испаряются, в твердой вымываются осадками и грунтовыми водами. Поэтому бразильские ученые предложили новый формат – растворимые капсулы из стеклообразной массы.

Идея в том, чтобы при изготовлении стекла добавлять в него полезные вещества, такие как фосфор, калий и кальций. Полученная субстанция медленно растворяется под воздействием влаги, но при этом достаточно прочна, чтобы выдерживать механические воздействия. Остается только искрошить стекло на частицы 0,85-2 мм в поперечнике и внести его в грунт.

Эксперименты с выращиванием парковой травы, которая достигает зрелого состояния в среднем за месяц, показали эффективность этого подхода. Ученые собрали пять урожаев, каждый из которых показал прирост биомассы на 70 % в сравнении с контрольными участками, где применялись удобрения в традиционной форме. Никакого негативного эффекта не выявлено, стеклянные гранулы полностью распались в процессе и были поглощены почвой без вреда для растений.Источник — American Chemical Society