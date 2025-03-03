 

Стеклянные удобрения превосходно обогащают почву без вреда для экологии

03.03.2025, 13:55, Разное
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Команда под руководством Хосе Эрмесона да Силва Суареза из Университета Сан-Паулу успешно испытала новый тип удобрений на основе стекла. Это изобретение может стать революционным, так как позволяет утилизировать стеклянные отходы и регулировать воздействие химикатов на посевные земли. Сами удобрения не меняются – вместо этого ученые работают над их формой.

К настоящему времени большинство посевных почв в мире изрядно истощены и без использования гигантского количества удобрений получать желаемый объем урожая не представляется возможным. Проблема в том, как доставить эти полезные вещества к корневой системе растений. В жидкой форме удобрения быстро испаряются, в твердой вымываются осадками и грунтовыми водами. Поэтому бразильские ученые предложили новый формат – растворимые капсулы из стеклообразной массы.

Идея в том, чтобы при изготовлении стекла добавлять в него полезные вещества, такие как фосфор, калий и кальций. Полученная субстанция медленно растворяется под воздействием влаги, но при этом достаточно прочна, чтобы выдерживать механические воздействия. Остается только искрошить стекло на частицы 0,85-2 мм в поперечнике и внести его в грунт.

Эксперименты с выращиванием парковой травы, которая достигает зрелого состояния в среднем за месяц, показали эффективность этого подхода. Ученые собрали пять урожаев, каждый из которых показал прирост биомассы на 70 % в сравнении с контрольными участками, где применялись удобрения в традиционной форме. Никакого негативного эффекта не выявлено, стеклянные гранулы полностью распались в процессе и были поглощены почвой без вреда для растений.Источник &#8212 American Chemical Society


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