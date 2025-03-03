 

Бумажная батарея: дешевле и безопаснее литий-ионной

03.03.2025, 7:55, Разное
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Стартап из Сингапура под названием Flint представил технологию батареи, в основе которой лежит целлюлоза — из нее изготовлены основные элементы, включая анод и катод. Металлы в конструкции используются по минимуму, причем дефицитные литий и кобальт заменены дешевыми цинком и марганцем.

Проект родился в ходе поиска способов минимизации вредного влияния на окружающую среду при утилизации существующих систем накопления энергии. Целлюлоза оказалась очень удобным материалом – ее легко добывать и она сама разлагается в естественных условиях. Плюс это пластичный материал, которому несложно придать любую форму.

Заявлено, что плотность энергии экспериментальных бумажных батарей достигает 226 Вт/кг. Срок эксплуатации измеряется годами, эта технология удобна для масштабирования, при котором стоимость конечных изделий будет вдвое ниже, чем у литий-ионных моделей. Все ключевые решения уже запатентованы.

Себестоимость новых батарей при промышленном производстве оценивается на уровне $50 за кВт⋅ч. При этом конструкция по умолчанию защищена от опасных факторов, присущих современным аккумуляторам, таких как спонтанное возгорание, взрывы, перегрев и выделение токсичных газов. Стартап привлек $2 млн финансирования в прошлом году и намерен перейти к производству коммерческого продукта в течение 2025 года.Источник &#8212 Flint


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