 

Отечественный смартфон спас читинца от удара ножом

02.03.2025, 19:33, Разное
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Смартфон отечественного производства предотвратил трагедию в столице Забайкалья – 34-летний житель Читы Евгений Шаудинов чудом избежал гибели благодаря новому устройству.

Инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу в одной из читинских многоэтажек. Шаудинов во время совместного распития спиртных напитков вступил с соседом в дискуссию о допустимости добровольного информирования властей о правонарушениях со стороны соотечественников. В порыве эмоций оппонент схватил кухонный нож и нанёс Шаудинову удар. К счастью для потерпевшего, лезвие угодило в карман – оно пробило банковскую карточку и сломалось об смартфон, не причинив телесных повреждений. Затем мужчина достал устройство и ударил им по голове нападавшего, после чего тот потерял сознание.

Хотя отечественный «убийца iPhone» ещё не поступил в продажу, ограниченная партия гаджетов в декабре была отправлена различным госучреждениям. Шаудинов получил свой экземпляр, как активный пользователь и бета-тестер приложения «Я – информатор».

В настоящее время нападавший госпитализирован с сотрясением мозга, против него заведено уголовное дело. Экспертиза показала, что читинца спасли обходные технологии производства.

– Из-за временных трудностей с производством качественных пластиковых деталей, корпуса смартфонов из опытно-промышленной партии пришлось изготовить из среднелегированной конструкционной стали. Это, конечно, приводит к некоторым проблемам – так, масса опытных образцов в 14 раз превышает запланированную, а к сети телефон может подключиться только под открытым небом, но первые пользователи относятся к ситуации с пониманием, – рассказали разработчики.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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