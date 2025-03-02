 

«На кой чёрт тебе деньги в раю? Отдай на армию» – Зеленский поговорил с папой Франциском

02.03.2025, 9:33, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский позвонил находящемуся в больнице папе римскому Франциску и провёл с ним переговоры.

Украинский лидер убеждал понтифика передать ему денежные средства Банка Святого духа, поскольку папа «скоро отправится в рай».

В начале разговора Зеленский поинтересовался здоровьем лидера мирового католичества. Однако узнав, что у того тяжёлая форма двухсторонней пневмонии, глава государства принялся убеждать его как можно скорее перечислить деньги, находящиеся под управлением Банка Святого духа, на помощь украинской армии. При этом он убеждал Франциска, что ему не нужно советоваться об этом с коллегией кардиналов, поскольку папа «может в любой момент отправиться в рай» и «каждая минута на счету».

– На кой чёрт тебе деньги в раю? Отдай на армию, сделай наконец хоть что-нибудь полезное для Украины, – заявил он.

На втором часу к разговору присоединился кардинал Джулио Монтечелли, который пытался убедить Зеленского перестать пугать и тревожить понтифика, однако в ответ услышал, что «его дело – молиться за победу Украины, давать деньги и не лезть в чужие дела». Также Зеленский пытался получить у папы гарантии безопасности и благословить ввод на территорию страны швейцарской гвардии в рамках миротворческих сил ООН.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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