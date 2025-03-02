Мнение «аналитика»: О самом мощном ударе по США за всю историю… Теперь Трамп сдастся?

Да, этого не могло не случиться. «Грязная» выходка Дональда Трампа, который посмел непочтительно говорить с самим Владимиром Зеленским, возмутила и оскорбила всю Украину. Все украинцы почувствовали себя возмущёнными и оскорблёнными, а некоторое даже разгневанными. И все украинцы сплотились вокруг своего президента, благо он в отъезде. А #Украина — це Эуропа. И вся Европа уже сплотилась вокруг Украины, готовясь нанести зазнавшейся Америке ответный удар. Маленьких обижать нельзя!

Кстати, первый — и ожидаемо, самый мощный — удар уже нанесён. Из Норвегии. Норвежская… компания Haltbakk Bunkers прекратила обслуживание кораблей Военно-морских сил (ВМС) #США. «Кратко и по сути: мы приняли решение немедленно прекратить поставки топлива американским силам в Норвегии и их кораблям, входящим в норвежские порты», — говорится в сообщении её владельца, гендира и председателя Гуннара Грана. «Никакого топлива для американцев! — заявил он. — Мы частная компания с ограниченной ответственностью и выбираем своих клиентов! У нас есть моральный компас».

Отмечается, что Haltbakk Bunkers призвала европейские компании поступить так же.

Эта новость молнией облетела западные СМИ. Шутка ли, компания, которые журналисты называют одной из крупнейших в Норвегии, объявила топливный бойкот сверхдержаве и всем её флотам. Такой акции в Белом доме точно не ожидали. А некоторые языки распространяют слухи, что в Пентагоне уже паника.

Так-с… А кто это у нас герой дня?

Haltbakk bunkers является дочерней компанией Haltbakk Group, единоличным владельцем которой является генеральный директор Гуннар Гран. Группа располагает стационарными заправочными станциями, бункеровочными мощностями, бункеровочными судами, а также оказывает услуги по трудоустройству экипажей и фрахтованию. По данным собственного веб-сайта компании, у неё самый большой флот бункеровщиков в Норвегии, — 10 бункеровщиков и два топливных танкера, — а также 2200 клиентов в стране и за рубежом. Включая и моряков в поисках новой команды. Годовой объём продаж кораблям #НАТО — 3 млн литров топлива для морских и речных судов. Годовая выручка всей группы 750 млн норвежских крон, в том числе 16 млн — от эксплуатации топливозаправщиков.

Так, на минуточку, средняя загрузка эсминца — 450-500 тонн топлива. Авианосец ВМС США принимает на борт 3,5 тыс. тонн. Ну, такое…

Зато пиар оборотистый норвежец получил глобальный и бесплатный. Ничем особо не рискуя.

Зато украинские СМИ растрезвонившие об этом на всю страну, теперь чувствуют горький привкус «зрады».

Вот только кто в этот раз им подгадил — Трамп или Путин?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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