Мнение: Способы борьбы с рисками, рост микрозаймов и сокращение кредитной перегрузки

1. В Школе Капитализма я рассказываю про четыре популярных обывательских подхода к рискованным предприятиям: мёртвую лошадь, кавалерийскую атаку, план «Б» и премудрого пискаря. Цитирую из начала поста (ссылка):



Взрослая жизнь похожа на военную кампанию из книг Льва Толстого. Все наши действия сопряжены с риском неудачи.

Рассмотрим для примера продажу автомобиля. Казалось бы, всё просто: нашёл покупателя, оформил договор, получил деньги, передал ключи. Однако на каждом этапе этого элементарного дела нас могут подстерегать сюрпризы, осложняющие, замедляющие или отменяющие сделку.

К примеру, приехали в оговоренное место, а покупатель не пришёл. Или пришёл, но внезапно требует дополнительную скидку. Или пришёл, но пьяный. Или пришёл трезвый, и вроде бы всё в порядке, но ключи просит немедленно, а деньги обещает отдать на следующей неделе, так как сегодня лимиты выбраны, и банк снять нужную сумму не дал.

Вот несколько популярных в нашем обществе способов работать с подобными рисками.

A. Кавалерийская атака

Некоторые люди вообще не думают о рисках. Они просто летят напролом с шашкой наголо, а когда встречаются с сюрпризом… удивляются. Можно было бы сказать, что при продаже машины они рассчитывают на идеальный сценарий: что покупатель окажется ответственным и выплатит всю сумму, что нормальный договор составится как-нибудь сам собой, и им останется только его подписать, что гаишники бодро выполнят свою работу по переоформлению автомобиля безо всякой очереди за 5 минут. Однако выражение «они рассчитывают» не вполне верно: эти гусары ни на что не рассчитывают, они просто живут «здесь и сейчас», в моменте, предпочитая не забивать себе голову разной ерундой.

С одной стороны, как верно заметил классик, «если человек часто удивляется, это или молодой, или глупый человек». Раз удивился, значит не предусмотрел.

С другой стороны, гусарская тактика имеет свои плюсы: попадая на ровном месте в неприятности, «гусар» со временем или учится ловко из них выходить, или как минимум утолщает свою кожу, приобретая психологическую защиту от неудач. Снова упал в лужу? А, пустяки! Отряхнулись, посмеялись и пошли дальше, держа травинку в зубах и насвистывая «Мерси боку».

Заработать денег или реализовать хотя бы средних размеров проект такой «гусар» сможет навряд ли, однако противоположный пол «гусаров» любит, так как они беззаботны и легки на подъём. Собственно, лет до 25, пока физическая форма позволяет, быть «гусаром» неплохо, особенно если к ветру в голове добавляются приятная внешность и весёлый характер. В более взрослом возрасте «гусары» начинают уже окружающих раздражать, особенно если у них нет или щедрых и богатых родителей, или решающего их многочисленные проблемы мужа…

2. Многие полагают, что микрозаймы в России продолжают процветать. Часть микрозаймовых контор перешла под крыло банков и крупных компаний, микрокредиты теперь массово предлагаются прямо на маркетплейсах, которые соблазняют своих клиентов предложениями немедленно что-то купить в долг (ссылка):



В 2024 году объём выданных в России микрозаймов вырос в полтора раза. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

В годовом выражении объем выданных займов вырос на 51 процент и превысил 1,5 триллиона рублей. Активнее всего бросились брать микрокредиты в четвертом квартале. На этот период пришлось треть годового объема выдач.

«Активность сохраняется как в секторе потребительских займов (выдано займов на 1,4 триллиона рублей, рост выдач на 55 процентов за год), так и в секторе займов бизнесу (выдано займов на 130 миллиардов рублей, рост выдач на 23 процента за год)», — пояснили в отчете представители Банка России.

Размер совокупного портфеля займов в 2024 году вырос на 41 процент, до 623 миллиардов рублей. При этом самые большие показатели зафиксированы у микрофинансовых организаций, вошедших в группы различных компаний, в том числе банков, небанковских кредитных организаций и крупнейших маркетплейсов.

В реальности, если вы думаете, что у микрофинансовых организаций (МФО) или, скажем, у ломбардов всё в шоколаде, то подумайте ещё раз. Государство поступает с отраслью несколько иезуитски. Оно не запрещает микрозаймы полностью, так как понимает, что запрет МФО создаст кормовую базу для подпольных ростовщиков, то есть для классических бандитов. Однако оно обкладывает МФО таким суровым налоговым и бюрократическим прессом, что некоторые возмущаются: «вроде бы мы злодеи, а зарабатываем так мало, будто издаём учебники для воскресной школы».

3. Вместе с тем значительно снизилась доля потенциально проблемных кредитов, создающих высокую нагрузку на заёмщиков (ссылка):

В России сократилась доля кредитов, на погашение которых уходит больше 50 процентов дохода. <…>

…доля таких ссуд сократилась в полтора раза, до 26 процентов. В сегменте ипотечного кредитования снижение оказалось ещё большим. Однако соответствующий показатель всё равно остаётся высоким — 42 процента.

Я бы сделал отсюда далеко идущий вывод о повышении благосостояния общества, но подожду. Улучшение подозрительно резкое: возможно, если копнуть лопатой, обнаружится, что просто обновили методику подсчёта.