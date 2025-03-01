 

Рупор кремлевской пропаганды: Румыны требуют свободных и честных выборов

01.03.2025, 21:35, Разное
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А вот настоящие, а не проплаченные протесты. Румыны протестуют против кражи у них президентских выборов, требуют свободного голосования с участием всех кандидатов (включая Джорджеску), а также наказания коррупционеров из действующего правительства выполняющего приказы Брюсселя.

Румыния сейчас самый яркий пример того, как ЕС подавляет права и свободы граждан, лишая их права выбора. На своей территории.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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