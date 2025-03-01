Мнение: Иноагенты начали что-то подозревать, мирная ставка Уолл-стрита и очередной обвал акций Теслы

1. Прозревающий иноагент Юлия Латынина рассказывает своей аудитории страшную правду про стрельбу на Евромайдане (видео). Если коротко, вначале писательница была убеждена, что путинская пропаганда врёт, но потом её иностранные друзья начали над ней смеяться — дескать, ты разве не понимаешь, что организаторы майдана устроили стрельбу по своим, чтобы спровоцировать толпу на решительные действия?

Как учит история, история никого ничему не учит. Казалось бы, ещё большевик Бонч-Бруевич подробно объяснял в советской газете, как коммунисты организовывали в России майдан 1905 года, так называемое «Кровавое воскресенье». Там было не только ограбление церкви, строительство баррикад, «братание» с солдатами и метание камней в солдат, но и стрельба из окон (ссылка). Однако креативная публика, гордящаяся своими глубокими гуманитарными познаниями, очевидную аналогию провести не захотела или не смогла…

Вообще, нынешнее обилие прозревших меня не умиляет. Иноагенты проявляли прямо-таки кроличью доверчивость, пока противники России сильны, но начали рассуждать здраво и логично, стоило только главным нашим врагам потерять финансирование и власть.

2. Кримсональтер пишет, что западные деньги сделали ставку на мир с Россией и войну с Ираном. Цитирую (ссылка):



Минутка наблюдений за заокеанскими коллегами: если посмотреть на две главных акции американского ВПК, которые считаются «прокси» (т. е. опосредованными ставками) на «прокси-войну с Россией на […]» (т. е. на то, что американский бюджет продолжит очень щедро спонсировать дополнительное производство и поставки техники для Киева) — т. е. на Lockheed Martin [NYSE: LMT] (производитель ATACMS) и General Dynamics [NYSE: GD] (производитель F-16, Abrams), то выясняется нечто интересное.

Начиная прямо со дня избрания Трампа (6 ноября 2024 г.) акции, которые до этого бодро росли с самого начала СВО (и даже обгоняли индекс S&P 500, который летал вверх на «пузыре ИИ» и прочих Nvidia с Apple), начали падать. От избрания Трампа и до сегодня получается, что флагманы американского ВПК потеряли по сравнению с американским рынком «в целом» (индекс S&P 500) примерно 20% — посмотрите белую и серую линии на графике — это Lockheed Martin [NYSE: LMT] и General Dynamics [NYSE: GD] по сравнению с S&P 500.

«На глаз» рыночная капитализация одного только Локхид-Мартин ужалась на примерно 25 миллиардов долларов.

Получается, что как только Трамп выиграл выборы, коллективный Уолл-стрит сделал ставку на то, что больших поставок американского оружия на […] или вообще не будет, или даже если будут, то только в гомеопатических количествах, со всеми вытекающими последствиями.

Текущий конфликт США и Европы, ярким выплеском которого стала вчерашняя матерная перепалка в Белом Доме, мы с Кримсональтером будем обсуждать завтра на заседании Клуба Зелёной Свиньи (ссылка). Кажется, Россия вытащила счастливый лотерейный билет — судя по всему, ближайшие 4-12 лет США и Европе будет не до нас.

3. А вот инвесторы, которые рассчитывали, что акции главной компании Илона Маска вырастут после его триумфального прихода в политику, ошиблись (ссылка):

Падение акций автопроизводителя электромобилей Tesla заставляет инвесторов готовиться к новым потерям, потому что позитивных сигналов на горизонте нет. Об этом со ссылкой на мнение аналитиков пишет Bloomberg.

По сравнению с максимумом конца прошлого года компания подешевела на 40 процентов, причем разворот в последние дни ускорился. За неделю акции Tesla потеряли 17 процентов, а одной из причин такой динамики стало обрушение продаж в Европе почти в два раза.

На оценку ситуации в Tesla также повлияли плохие годовые отчеты, в том числе падение продаж, низкая прибыль за четвертый квартал и снижение прогноза по поставкам на 2025 год. На этом фоне капитализация компании впервые с ноября опустилась ниже триллиона долларов. <…>

Надежды владельцев акций на то, что близость основателя компании Илона Маска к президенту Дональду Трампу поможет ему получить какие-то преференции, пока не оправдываются. Кроме того, по их мнению, бизнесмен начал слишком много времени уделять политике и не обращает внимания на развитие компании.

Подобные штормы для Теслы привычны, за последние годы её акции неоднократно переживали драматические взлёты и падения (ссылка), которые, в общем, не слишком сильно зависели от реального положения дел в кампании. На мой взгляд, это плохая примета: лихорадочные изменения курса, не связанные с объективными изменениями на рынках или внутри компании, обычно сигнализируют о проблемах. Хороший рост — это медленный и поступательный рост: по чуть-чуть, зато почти каждый день.