 

Грузовой корабль «Прогресс МС-30» доставит на МКС скафандр «Орлан-МКС» шестой генерации

01.03.2025, 19:10, Разное
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Вчера ночью состоялся запуск к МКС грузового корабля «Прогресс МС-30», который, помимо необходимых грузов и топлива массой порядка 2,6 тонны, доставит скафандр модели «Орлан-МКС» №6. Он предназначен для выхода космонавтов в открытый космос и скромно его именуют мини-кораблем.

В частности, «Орлан-МКС» под номером 6 получил новую систему автоматической терморегуляции, работающую как своеобразный климат-контроль, обеспечивая поддержку оптимальной для человека температуры. Это достигается с помощью точного контроля циркуляции воды по встроенной охлаждающей системе, размещенной под внешней поверхностью скафандра.

Такое решение заметно повышает уровень комфорта и безопасности при длительных работах в открытом космосе, а полиуретановая оболочка, которая сменила ранее использовавшуюся резиновую, подняла надежность и долговечность скафандра на новый уровень.

Сейчас космонавты на МКС используют для выходов в космос предыдущие модели скафандров серии «Орлан-МКС» под №4 и №5, которые отлично показали себя в работе и стали базой для создания новейшего №6. При этом в названии «Орлан-МКС» отражаются ключевые особенности этих скафандров: М — модернизированный, К — компьютеризированный, С — синтетический.Источник &#8212 РКК «Энергия»


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