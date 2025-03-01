 

В Вологде за нарушение традиционных ценностей осудили подружившихся гуся и свинью

01.03.2025, 15:33, Разное
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Вологодский городской суд завершил рассмотрение громкого дела против гуся и свиньи, проживающих на приусадебном участке местного жителя.

В конце января активисты движения «Трезвость – норма жизни» обратились в правоохранительные органы с заявлением о противоправных действиях животных.

– Всем известно, что пословицы – мудрость народа, а значит, они составляют основу традиционных ценностей. Так вот, старинная поговорка гласит, что гусь свинье не товарищ, в то время как эти животные не просто дружат, а делают это публично, – сказал «Вологодской правде» один из общественников.

Хозяин животных просил суд отклонить иск, так как принадлежащие ему гусь и свинья только гуляли вместе по двору, а остальное время проводили отдельно. Чтобы успокоить активистов-трезвенников, фермер стал выводить своих питомцев на прогулку в разное время. Несмотря на это, суд частично удовлетворил требования активистов.

– Установлено, что именно обвиняемый создал условия, благодаря которым животные могли публично и безнаказанно подрывать традиционные ценности. Однако суд учёл деятельное раскаяние и признал обвиняемого заслуживающим снисхождения, – говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

Теперь мужчине придётся заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, также его хозяйство будет как минимум раз в неделю проверять местный участковый уполномоченный.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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