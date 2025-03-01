 

В Российской империи открыли 500-е отделение голубиной почты

01.03.2025, 11:33, Разное
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При большом стечении знатной публики в Верхнем Новгороде состоялось открытие юбилейного пятисотого филиала Императорской голубиной почты. На церемонии присутствовали Его Превосходительство, генерал-губернатор Фома Никитин, представители дворянского собрания и главный голубятник Империи, действительный статский советник, граф Иосиф Чёрный-Воронков.

Новое отделение расположено в специально построенном здании в русском стиле с позолоченными куполами. Все служащие голуби одеты в миниатюрные мундиры по образцу почтового ведомства, а особо отличившимся особям пожалованы серебряные кольца с императорским вензелем.

«Уважаемый губернатор, наши голуби лучшие на планете: мы им встроили навигаторы и датчики, позволяющие им обходить дивизионы наших зенитчиков. Мы научили пользоваться птиц средствами радиоэлектронной борьбы. Отсель утеря писем не будет превышать 20%», – пояснил Чёрный-Воронков.

Граф заверил, что все письма и телеграммы будут доставляться до адресата в течение недели, а завершение своего визита в Верхний подарил филиалу чёрный почтовый автомобиль для перевозки корреспонденции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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