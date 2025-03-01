На официальном сайте Зеленского появилась альтернативная концовка его переговоров с Трампом, сгенерированная нейросетью

После неудачного визита Владимира Зеленского в Белый дом на официальном сайте украинского лидера появилось видео, в котором главы государств жмут друг другу руки и подписывают соглашение о приёме Украины в НАТО на условиях списания всех долгов этой страны перед США.

В администрации признают, что попытались с помощью нейросетей показать итог этой встречи таким, каким он должен был быть.

– Мой дорогой друг и брат, позвольте приветствовать вас в Североатлантическом альянсе, – сказал Трамп в опубликованном украинской пресс-службой ролике. – Мы рады, что вы согласились на списание всех своих долгов перед нами взамен на согласие присоединиться к Альянсу. В ближайшие 24 часа Украина станет ядерной державой и получит постоянное членство в Совбезе ООН. Пожалуйста, примите этот чек на триллион долларов военной помощи и делайте с ним что хотите.

После этого на видео президент США стоя исполнил герб Украины. В пресс-службе Зеленского признаются: материал к ролику был подготовлен заранее при помощи нейросети DeepSeek, до того, как было решено вести прямую трансляцию встречи Трампа и Зеленского. Предполагалось показать его в эфире украинских государственных телеканалов в качестве эксклюзива, однако из-за неудачного хода переговоров в Белом доме теперь его предлагают рассматривать «в качестве того, как должны были пройти эти переговоры в случае удачного стечения обстоятельств».

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