 

На официальном сайте Зеленского появилась альтернативная концовка его переговоров с Трампом, сгенерированная нейросетью

01.03.2025, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После неудачного визита Владимира Зеленского в Белый дом на официальном сайте украинского лидера появилось видео, в котором главы государств жмут друг другу руки и подписывают соглашение о приёме Украины в НАТО на условиях списания всех долгов этой страны перед США.

В администрации признают, что попытались с помощью нейросетей показать итог этой встречи таким, каким он должен был быть.

– Мой дорогой друг и брат, позвольте приветствовать вас в Североатлантическом альянсе, – сказал Трамп в опубликованном украинской пресс-службой ролике. – Мы рады, что вы согласились на списание всех своих долгов перед нами взамен на согласие присоединиться к Альянсу. В ближайшие 24 часа Украина станет ядерной державой и получит постоянное членство в Совбезе ООН. Пожалуйста, примите этот чек на триллион долларов военной помощи и делайте с ним что хотите.

После этого на видео президент США стоя исполнил герб Украины. В пресс-службе Зеленского признаются: материал к ролику был подготовлен заранее при помощи нейросети DeepSeek, до того, как было решено вести прямую трансляцию встречи Трампа и Зеленского. Предполагалось показать его в эфире украинских государственных телеканалов в качестве эксклюзива, однако из-за неудачного хода переговоров в Белом доме теперь его предлагают рассматривать «в качестве того, как должны были пройти эти переговоры в случае удачного стечения обстоятельств».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.03 / Мнение «аналитика»: О понимании Зеленского… Он и правда национальный лидер?

01.03 / Мнение: Зеленский набирает очки

01.03 / Мнение «аналитика»: О зраде Зеленского… России рано радоваться?

01.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Порка в Вашингтоне

28.02 / Зеленский арестован в аэропорту Вашингтона из-за найденных на борту его самолёта 10 кг кокаина

28.02 / Мнение: Штраф за входную дверь, тушение пожаров электровихрями и ядерным взрывом

28.02 / Мнение: Выгодные цены на золото, осталось ли золото в Форт-Ноксе и золотой дефолт Банка Англии

28.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Марионетка на замену

28.02 / Мнение: Сделки не будет

28.02 / Рупор кремлевской пропаганды: В Вологде началась опричнина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика