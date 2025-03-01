 

Мнение «аналитика»: О понимании Зеленского… Он и правда национальный лидер?

01.03.2025, 7:30, Разное
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Когда-то Владимир #Зеленский обещал «встать на колени перед Путиным», лишь бы «не допустить военного конфликта» Украины и России. Теперь он встал на дыбы, когда Дональд Трамп предложил ему закончить смертоносный военный конфликт Украины и России. Всякий, кто смотрел «историческое» видео из Овального кабинета, не может не признать: именно украинский гость спровоцировал американских хозяев и вызвал обмен колкостями, который быстро перерос в словесную перепалку и сорвал историческую сделку. Не ту, что касалась «минералов» и прочего содержимого украинских недр. А ту, которую Дональд #Трамп обещал заключить с двумя конфликтующими сторонами ещё до прихода в Белый дом.

Теперь её перспективы, как минимум, туманны. Зато #Украина получила… реальную перспективу остаться в конфликте с Россией без военной и финансовой поддержки #США. Как предупреждал ещё в январе глава ГУР МОУ Кирилл Буданов, объявленный в РФ экстремистом и террористом, это самый катастрофический сценарий для страны, и сил продержаться у неё хватит максимум до лета.

Почему Владимир Зеленский на это пошёл, поставив на кон всё?

Самый популярный ответ — он выскочил из медвежьих объятий новой Вашингтонской администрации, которая не мытьём, так катанием склоняла Киев к некоторой форме «капитуляции» перед Москвой. И сделал ставку на европейскую солидарность, которая не замедлила последовать — в речах и твитах. Время покажет, был ли это правильный размен. Хотя предварительно ясно, что положения Украины «на поле боя» он не укрепил. Как ни крути, в военном и финансовом отношении Европа гораздо слабее Америки, а процедуры принятия там политических решений намного более тормознутые, чем в Соединённых Штатах.

Неужели Владимир Зеленский за почти шесть лет пребывания в президентском кресле и 3+ года тяжёлого военного конфликта этого ещё не понял? Вряд ли.

Но и принять «сделку», которая не удовлетворяла все самые ультимативные требования Киева он не мог. Потому что ни лично Владимир Зеленский, ни возглавляемая им киевская власть, ни вся Украина не хотели и не хотят немедленного мира с Россией. Они хотят победы над Россией, а это немного другое. И они хотят такой победы, по итогам которой униженный и трепещущий Владимир #Путин будет с замиранием сердца ждать своего украинского тёзку и визави в каком-то задрипанном вагончике на краю разрушенного села где-то вблизи ЛБС. А Владимир Зеленский при полном параде войдёт к этому трясущемуся от страха старику и кинет ему папку с Актом капитуляции «мирным договором», сопроводив этот жест словами «Здесь подпишите!».И убедившись, что подпись проставлена в нужном месте, молча и гордо удалится на Крещатик принимать Парад перемоги. А Владимир Путин в этом же вагончике поедет прямо в Гаагу.

Таков образ «украинской победы» и единственный возможный сценарий «мира по-украински», который крепко засел в украинских головах. Так крепко, что ничем его не выбить. Разве что — пулей в лоб…

Вот за эту дичь украинцы готовы сражаться до последнего и умирать «героями». А вовсе не зато, чтобы «молодые и красивые люди» перестали умирать.

Так что Владимир Зеленский действительно выражает «волю народа». Как реальный национальный лидер.

Но откуда она, эта «воля», взялась?

Об этом — далее…

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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