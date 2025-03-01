Мнение: Зеленский набирает очки

Сегодняшняя “беседа” Зеленского с Трампом при участии Вэнса – это, конечно, невероятное шоу и отрыв башки. Устроили фактически скандал вместо довольно рутинного мероприятия, да и в итоге просто выставили Зеленского вон из Белого дома!

С точки зрения Зеленского, на мой взгляд, он вышел победителем. Он достойно держался, не “поплыл”, стойко отбивал все нападки. А вот американская сторона повела себе крайне агрессивно и неумно. Трамп опять пытался взять собеседника нахрапом, причем позвал себе в помощь еще и самого “медведеобразного” и в то же время едва ли не самого хорошо образованного своего помощника – вице-президента Вэнса, закончившего Йэль и к тому же автора книги-бестселлера. В итоге получилось, что два мужика навалились на одного, который к тому же оказался “на чужом поле”, в гостях у явно враждебно настроенного противника. Зеленский отвечал, за словом в карман не лез. Вот самый яркий, на мой взгляд, пример из их пикировок: “Если бы не наше оружие, эта бы война сразу закончилась бы”, сказал Трамп. Зеленский – в ответ: “Да, за 3 дня, я это слышал уже от Путина”.

Вэнс, при всем своем образовании, не придумал ничего лучше, чем броситься выжимать из Зеленского “слова благодарности американскому народу”. Напрашиваться на благодарность – ничего нет глупее, поскольку благодарность – это чувство, которое должно идти от сердца, а не быть выдавлена почти под пытками. Благодарность по запросу изначально видится фальшивой и натужной. По ходу оба президента вынудили Зеленского повторять “спасибо американскому народу” раз 10, не меньше. Зачем?

В итоге получается, что американцы это все делали не потому, что считали помощь своим долгом, от великодушия или из жалости/восхищения к украинцам – а как раз для того, чтобы получить благодарность. Что, очевидно, сильно обесценивает американские усилия. За что напрягались американцы – ради “лайков”?

Трамп как нарочно делал все, чтобы снизить цену своей страны в этом вопросе. Зачем??

Зеленский устоял под таким давлением и сохранил достоинство. Он явно приобрел еще дополнительные очки.