Мнение «аналитика»: О зраде Зеленского… России рано радоваться?

Квинтэссенцией этого дня стал вот этот снимок из Белого дома. Он куда более наглядно выражает самую суть произошедшего в Овальном кабинете в последний день февраля, чем любые фото и видео с мимикой и жестами непосредственных участников импровизированного утреннего шоу. И подтверждает: это — провал.

Провал посредственного украинского актёра, подписавшегося на роль украинского президента и сыгравшего немало ярких эпизодов. Но так и не превратившегося в украинского лидера. Так что свою «выволочку» на глазах у сотен миллионов телезрителей он вполне заслужил.

Однако… довольно трудно понять радость, которая объединила «элитариев» и «патриотов» по этому поводу. По правде говоря, понять её невозможно.

С одной стороны, шоу вышло классным. Даже старожилы и ветераны не припомнят, когда в истории Белый дом посещал настолько дерзкий иностранный гость, осмелившийся проявить столь явное неуважение к руководителю бесспорной сверхдержавы и «лидеру свободного мира». Тут Владимир #Зеленский вызвал такую резкую реакцию даже среди своих сторонников, что уже и американский «ястреб», сенатор Линдси Грэм, ещё недавно называвший вложения в Украину «лучшей инвестицией» #США, теперь заявляет буквально следующее. «Ему (Зеленскиому — А.Н.) нужно либо уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо ему нужно измениться».

С другой… А что принципиально изменилось для России «здесь и сейчас»?

Да, Владимир Зеленский снова показал свою стопроцентную недоговороспособность и даже неадекват. А что, у кого-то в этом были сомнения? Да, Вашингтон уже объявил, что прекращает своё участие в восстановлении украинской энергетики (по правде, весьма символическое), в восемь раз сокращает персонал USAID в Киеве (с 64 до 8 человек) и, возможно, перестанет давать Украине снимки со спутников (которые после провала «контрнаступа» и так шли с задержками. Возможно, он ещё раз подумает относительно объёмов военной помощи в 2025 году. Но это не точно.

Вместе с тем… Даже если США «соскочат», — что ещё далеко не решено, — с темы «украинского кризиса» и умоют руки, тем самым предоставив России карт-бланш со своей стороны, остаётся ещё Европа. Которая прямо сейчас кристаллизуется в Четвёртый Рейх. Владимир Зеленский летит из Вашингтона в Лондон, где как раз и обсудят, как будет формироваться новая антироссийская коалиция. Увы, все мирные перспективы испарились в кокаиновом дурмане.

Итак, Европа становится отныне главным спонсором Украины и ВСУ, а США технично уходят из «украинской истории». Это значит, что поставки техники из ЕС, которые сейчас и так идут, очевидно, будут усилены. Мобилизация украинской молодёжи от 18 лет позволит найти людской ресурс для восстановления потрёпанных боями бригад. Поставки запчастей и электроники дадут возможность производить ещё больше дронов. А поскольку Европа сейчас «принципиально» не может позволить России победить, ибо это будет означать и её проигрыш тоже, то с большой вероятностью будут поставлены европейские крылатые ракеты в товарных количествах. План весенне-летней кампании у ВСУ есть. Оружия на него может хватить. Быть может, исполнение окажется чуть хуже, чем в 2023 году в силу самоустранения американской разведки. А, может быть, её заметит как бы натовская. Потому что разгром Украины на поле боя не в интересах США.

На сколько хватит запаса прочности у Украины с участием ЕС? На год точно. Потом, вероятнее всего, кончатся либо желающие воевать украинцы, либо желающие спонсировать эту безнадёгу бюргеры. Но пока так. И 2025-й будет трудным. Быть может, даже труднее прошлого и позапрошлого. И «вывозить» всё опять придётся русскому солдату на своём горбу.

Так чему тут радоваться?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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