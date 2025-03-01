 

Рупор кремлевской пропаганды: Порка в Вашингтоне

01.03.2025, 0:45, Разное
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Лучшая комедия недели – публичная порка Зеленского в Вашингтоне.

Мы вам дали 350 млрд. Вы сейчас находитесь в тяжелой ситуации. У вас нет сильных карт на руках. Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну. Вы не можете говорить – я не хочу остановить войну». Без нас у вас нет никаких сильных карт на руках.

* * *

У Украины "большие проблемы" в конфликте с Россией.
Я знаю, что вы не выигрываете.

* * *

Вы высказываете нам неуважение
Дело идет к третьей мировой войне, вы не имеете право играться с этим.

* * *

Либо мы делаем эту сделку, либо вы из неё выходите, вы не показываете благодарности

* * *

Вы не можете нам говорить "я хочу то, я хочу это".

* * *

– Что если РФ не придерживается мира?
– А что, если вам на голову сейчас упадет бомба?

* * *

– Либо Зеленский пойдет на сделку, либо США умывают руки

* * *

– У вас вообще есть костюм?

– Да, у меня есть.

– Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль.

* * *

– У вас вообще есть костюм?

– Да, у меня есть.

– Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль.

И это была только открытая часть порка.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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