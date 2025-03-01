Рупор кремлевской пропаганды: Порка в Вашингтоне
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Лучшая комедия недели – публичная порка Зеленского в Вашингтоне.
Мы вам дали 350 млрд. Вы сейчас находитесь в тяжелой ситуации. У вас нет сильных карт на руках. Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну. Вы не можете говорить – я не хочу остановить войну». Без нас у вас нет никаких сильных карт на руках.
* * *
У Украины "большие проблемы" в конфликте с Россией.
Я знаю, что вы не выигрываете.
* * *
Вы высказываете нам неуважение
Дело идет к третьей мировой войне, вы не имеете право играться с этим.
* * *
Либо мы делаем эту сделку, либо вы из неё выходите, вы не показываете благодарности
* * *
Вы не можете нам говорить "я хочу то, я хочу это".
* * *
– Что если РФ не придерживается мира?
– А что, если вам на голову сейчас упадет бомба?
* * *
– Либо Зеленский пойдет на сделку, либо США умывают руки
* * *
– У вас вообще есть костюм?
– Да, у меня есть.
– Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль.
* * *
– У вас вообще есть костюм?
– Да, у меня есть.
– Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль.
И это была только открытая часть порка.
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Источник: Colonel Cassad
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