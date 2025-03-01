Рупор кремлевской пропаганды: Порка в Вашингтоне

Лучшая комедия недели – публичная порка Зеленского в Вашингтоне.

Мы вам дали 350 млрд. Вы сейчас находитесь в тяжелой ситуации. У вас нет сильных карт на руках. Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну. Вы не можете говорить – я не хочу остановить войну». Без нас у вас нет никаких сильных карт на руках.

* * *

У Украины "большие проблемы" в конфликте с Россией.

Я знаю, что вы не выигрываете.

* * *

Вы высказываете нам неуважение

Дело идет к третьей мировой войне, вы не имеете право играться с этим.

* * *

Либо мы делаем эту сделку, либо вы из неё выходите, вы не показываете благодарности

* * *

Вы не можете нам говорить "я хочу то, я хочу это".

* * *

– Что если РФ не придерживается мира?

– А что, если вам на голову сейчас упадет бомба?

* * *

– Либо Зеленский пойдет на сделку, либо США умывают руки

* * *

– У вас вообще есть костюм?

– Да, у меня есть.

– Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль.

* * *

– У вас вообще есть костюм?

– Да, у меня есть.

– Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль.

И это была только открытая часть порка.

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Источник: Colonel Cassad

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