 

Зеленский арестован в аэропорту Вашингтона из-за найденных на борту его самолёта 10 кг кокаина

28.02.2025, 23:33, Разное
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Пограничная служба США заявила о задержании президента Украины Владимира Зеленского и членов его делегации в аэропорту имени Томаса Джефферсона (Вашингтон). Украинский лидер настаивает, что привёз найденные на борту его авиалайнера 10 килограммов кокаина для собственного употребления.

Пограничники решили провести на украинском борту №1 плановый обыск и обнаружили там 20 полиэтиленовых пакетов с кокаином по 0,5 кг, часть из которого была расфасована для продажи мелким оптом. Также в салоне обнарудился DVD-диск с детской порнографией, визитка аятоллы Али Хаменеи и нацистский флаг.

Украинский президент выразил протест против обыска на борту его судна, поскольку оно, считает Зеленский, пользуется дипломатическим иммунитетом. В ответ на это сотрудники погранслужбы заявили, что самолёт, на котором политик, находится в собственности USAID, а следовательно, под управлением Госдепартамента США.

«Задержанные сейчас находятся в камере предварительного заключения, у них есть сутки, чтобы найти себе адвокатов, – сказал сотрудник погранслужбы Йенс Сниффер. – Основная их версия – что все эти наркотики привезены президентом Зеленским для личного употребления. Он думал, что калифорнийские законы о запрещённых веществах действуют и в столице. Происхождение остальных находок они объяснить не смогли, однако заявили, что этот обыск выгоден Владимиру Путину и льёт воду на мельницу его нарратива о том, что в руководстве Украины якобы находятся наркоманы».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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