 

Мнение «аналитика»: О сделке с дьяволом… Подписать нельзя отказать?

28.02.2025, 18:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американский президент Дональд #Трамп предлагает «сделку». Европейский союз устами своих бюрократов тоже предлагает «сделку». И даже Глобальный юг, где доминирует Китай, тоже де-факто предлагает «сделку».

Но кого ни выбирай, это сделка с дьяволом.

А во всей советской и тем более постсоветской истории в такие «сделки» умел только бывший семинарист Иосиф #Сталин. Быть может потому, что в силу полученного образования он худо-бедно понимал, кто на той стороне стола.

Но именно — «худо» и «бедно». Поэтому все его сделки с дьяволом имели побочные эффекты. И в конечном счёте принесли больше бед, чем профита.

Скажем, заключив сделку с Гитлером, Иосиф Сталин вернул часть утраченных в 1920-е территорий. Но вместе с тем пакт с Третьим Рейхом вверг страну в затяжную и кровопролитную войну. За победу в ней пришлось заплатить колоссальную цену, истинный масштаб которой не осознан и до сих пор.

Заключив после этого новую сделку, уже с другим дьяволом, Иосиф Сталин заполучил «под себя» Восточную Европу. Но её побочными эффектами стали «железный занавес» и «холодная война». А также обязанность содержать новых сателлитов. Десятилетия спустя всё это подкосило Советский Союз, и все сталинские приобретения не только пошли прахом, но и в большинстве случаев обернулись против России.

Остальные «сделки» были ещё хуже. Подписав «похабный» Брестский мир, Владимир #Ленин распахнул ворота в ад Гражданской войны. «Урегулировав» Карибский кризис за счёт вывоза ракет с Кубы, Никита Хрущев дал #США стимул резко интенсифицировать гонку вооружений, на которую в те годы никаких ограничений не было, и обогнать #СССР уже к концу десятилетия. Брежневская «разрядка» позволила Штатам восстановиться после позорного поражения во Вьетнамской войне, преодолеть экономический и социальный #кризис, а к началу 1980-х создать Стране Советов такой уровень проблем во всех сферах, который оказался для неё непреодолимым. Причём даже минимальные выгоды Советского Союза от этих «сделок» оказались безнадежно профуканы. О торговых талантах Михаила Горбачева и Бориса Ельцина даже и сказать нечего: настолько там «всё плохо». На уровне полной и безоговорочной капитуляции.

У Владимира Путина с «коммерческой жилкой» тоже всё не айс, откровенно говоря. Все его «сделки», от помощи Дж. Бушу-мл. и до Минских соглашений по итогу заканчивались одним и тем же. Горьким признанием, что «нас водили за нос». Кажется, не при таких талантах лезть новые сделки заключать, но…

А зачем, если итог уже «немного предсказуем»?

Или иного пути нет, кроме «авось»?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02 / Мнение: Максим конца февраля для молодого Сапожника

28.02 / Мнение «аналитика»: О девушке и СВО… Очень грустная история?

28.02 / Московский автозавод презентовал две новые модели: «Москвич Эс» и «Москвич Трак»

28.02 / Мнение: Трамп запрещает “цифровую валюту”

28.02 / Нерожавшие совершеннолетние девушки получат повестки в роддом

28.02 / Самая маленькая видеоигра в мире позволит поиграть истребителем на наноуровне

28.02 / Мнение: Роботы трезвеют и умнеют

28.02 / Самым популярным расширением для браузера стал блокировщик новостей про Трампа и Маска

28.02 / InMotion представила экстремальное 2000-ваттное моноколесо V9

28.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Реструктуризация Госдепа США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика