Мнение «аналитика»: О сделке с дьяволом… Подписать нельзя отказать?

Американский президент Дональд #Трамп предлагает «сделку». Европейский союз устами своих бюрократов тоже предлагает «сделку». И даже Глобальный юг, где доминирует Китай, тоже де-факто предлагает «сделку».

Но кого ни выбирай, это сделка с дьяволом.

А во всей советской и тем более постсоветской истории в такие «сделки» умел только бывший семинарист Иосиф #Сталин. Быть может потому, что в силу полученного образования он худо-бедно понимал, кто на той стороне стола.

Но именно — «худо» и «бедно». Поэтому все его сделки с дьяволом имели побочные эффекты. И в конечном счёте принесли больше бед, чем профита.

Скажем, заключив сделку с Гитлером, Иосиф Сталин вернул часть утраченных в 1920-е территорий. Но вместе с тем пакт с Третьим Рейхом вверг страну в затяжную и кровопролитную войну. За победу в ней пришлось заплатить колоссальную цену, истинный масштаб которой не осознан и до сих пор.

Заключив после этого новую сделку, уже с другим дьяволом, Иосиф Сталин заполучил «под себя» Восточную Европу. Но её побочными эффектами стали «железный занавес» и «холодная война». А также обязанность содержать новых сателлитов. Десятилетия спустя всё это подкосило Советский Союз, и все сталинские приобретения не только пошли прахом, но и в большинстве случаев обернулись против России.

Остальные «сделки» были ещё хуже. Подписав «похабный» Брестский мир, Владимир #Ленин распахнул ворота в ад Гражданской войны. «Урегулировав» Карибский кризис за счёт вывоза ракет с Кубы, Никита Хрущев дал #США стимул резко интенсифицировать гонку вооружений, на которую в те годы никаких ограничений не было, и обогнать #СССР уже к концу десятилетия. Брежневская «разрядка» позволила Штатам восстановиться после позорного поражения во Вьетнамской войне, преодолеть экономический и социальный #кризис, а к началу 1980-х создать Стране Советов такой уровень проблем во всех сферах, который оказался для неё непреодолимым. Причём даже минимальные выгоды Советского Союза от этих «сделок» оказались безнадежно профуканы. О торговых талантах Михаила Горбачева и Бориса Ельцина даже и сказать нечего: настолько там «всё плохо». На уровне полной и безоговорочной капитуляции.

У Владимира Путина с «коммерческой жилкой» тоже всё не айс, откровенно говоря. Все его «сделки», от помощи Дж. Бушу-мл. и до Минских соглашений по итогу заканчивались одним и тем же. Горьким признанием, что «нас водили за нос». Кажется, не при таких талантах лезть новые сделки заключать, но…

А зачем, если итог уже «немного предсказуем»?

Или иного пути нет, кроме «авось»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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