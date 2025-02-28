 

Мнение: Максим конца февраля для молодого Сапожника

28.02.2025, 17:50, Разное
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Земфира для бедных
В последнее время буквально отовсюду звучит новоявленная “Земфира для бедных” – певица с мужским именем Максим. А что – мне нравится! Есть, по крайней мере, некая претензия на “прихотливость” и “затейливость” – извивы мелодии, длинные строчки в строфах, попытки нестандартной рифмовки…

Но больше всего мне в “Максим” нравится, пожалуй, другое: меня пленило, когда я прочел, что она пробилась наверх “старым рокерским способом” – через распространение на магнитофонных кассетах. Посреди многолетнего засилья “Фабрики” и всевозможных “фабрикантов” просто нельзя от души не посочувствовать тем, кто дерзает пробиваться без поддержки всемогущего Первого канала ТВ и “пугачевской мафии”. Фабриканские клоны, похожие до зубовного скрежета, уже надоели хуже горькой редьки, ей-богу. Хочется “дичка”, тех, кто сам пророс сквозь асфальт.

Таких нынче очень немного из относительно “новых”: дискотека “Авария” (вот кого нежно люблю!), “Снайперши” из г. Магадана – и вот Максим. Всех остальных тлетворное дыхание Первого канала превратило в зомби еще в зародыше. А тут…

“И хорошо, что он не знает про такую как я…”

Ну что, скажете, глупость? Нет, не Пушкин, конечно, но заметьте ДЛИНУ – это ведь одна строчка! Где еще вы такой размер найдете в наших “популярных песнях”? А ведь способность строить длинные предложения выдает наличие интеллекта – это научный факт, друзья мои… (2008)

Вот что я написал ровно 17 лет назад – 28 февраля. Я был рад приветствовать тогдашнюю молодую талантливую певицу Максим…

Источник: Размышления вольного социолога


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