Мнение «аналитика»: О девушке и СВО… Очень грустная история?

Всё начиналось как в чудесной сказке или женском романе. Она и Он, знакомы с детства. Общие увлечения, общая страсть, первая любовь — плюс много боли, крови, пота и слёз. У спортсменов такое бывает часто. А они были спортсменами с большой буквы: победителями, чемпионами, призёрами. Он и Она.

Неудивительно, что повзрослев, — а в спорте высоких достижений это происходит очень быстро, — они стали парой уже не на льду, а по жизни. Наладился быт, родилась дочь. А потом в их жизнь пришла СВО и…

Да, всё это происходило не в сказке, не в романе, а на самом деле. Имена героев известны не только лишь в узком кругу. Российские фигуристы Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко — об их истории любви достаточно много рассказывали спортивные журналисты. О том, как он изо всех сил поддерживал свою избранницу и на ледовой площадке, и в жизненных баталиях. Как стал её опорой, когда пришлось бороться с депрессией и анорексией, переживать разлуку со спортом и возвращение на каток. Что ж, так и подобает вести себя «настоящему» мужчине.

И когда осенью 2022 года Владиславу Тарасенко пришла повестка, он, как настоящий #мужчина, не побежал ни штурмовать Верхний Ларс, ни оформлять бронь. Собрался, надел форму, зашнуровал берцы и отправился в зону спецоперации. Миномётчиком.

Сослуживцы поначалу изумлялись, что такой титулованный спортсмен «забыл» на СВО и почему не «откосил». Потом немного подкалывали — просили научить, как исполнять тулуп и аксель. Потом шутки кончились — когда подразделению пришлось отражать контрнаступ ВСУ в Запорожье. Но, отбились. И Владислав Тарасенко даже поехал в небольшой отпуск к семье.

Эта #история, повторюсь, очень грустная. Потому что не сказочная, а жизненная. Нет-нет, боец вернулся целым и невредимым. И дома его ждали. И слава не обошла стороной: корреспонденты спортивных изданий буквально набросились на героя, а репортажи о нём вышли далеко за пределы узкопрофильных СМИ. А потом солдат убыл обратно в окоп, и жизнь пошла своим путём…

Минувшим летом в закрытом формате в престижном районе на Рублёвском шоссе в атмосфере строжайшей секретности прошла одна «звёздная» свадьба. Юлия Липницкая официально оформила брак. Вот только её избранником стал вовсе не настоящий мужчина и воин, а… коллега и тренер Дмитрий Михайлов. И уже осенью у новой ячейки общества родился сын. А перед этим фигуристка удалила все фото с «бывшим» из соцсетей. Буквально стёрла его из своей жизни. С глаз долой, из сердца вон.

Это всего лишь одна история. И по ней, конечно же, нельзя делать выводы…

Но отчего же так грустно и противно на душе?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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