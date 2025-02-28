 

Московский автозавод презентовал две новые модели: «Москвич Эс» и «Москвич Трак»

28.02.2025, 17:33, Разное
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Московский автозавод, в 2023 году освоивший выпуск машин под маркой «Москвич», представил две свои новые разработки: легковой электромобиль и электровнедорожник.

Автомобиль «Москвич Эс», внешние формы которого напоминают динамичные спорткары, имеет четырехдверный кузов типа «хэтчбэк» и дополнительный багажник вместо моторного отсека. Впоследствии планируется наладить выпуск двухдверного купе. Батарея, расположенная под полом салона, гарантирует запас хода 400-500 км. На приборной панели установлен большой сенсорный экран, при помощи которого можно управлять всеми функциями автомобиля.

Внедорожник, кузов которого московские инноваторы решили изготавливать целиком из нержавеющей стали, внешне напоминает дизайн транспортных средств из фантастических фильмов: простой и надёжный, но в то же время футуристичный. «Москвич Трак» имеет большой багажник, закрывающийся крышкой, и полный привод – важное преимущество для жителей отдалённых районов. Запас хода у внедорожника – 500-550 км, причём он может быть увеличен до 700 км за дополнительную плату. Как уверяют конструкторы автомобиля, его двери и стёкла устойчивы к повреждениям, в том числе они выдерживают стрельбу из некоторых видов огнестрельного оружия.

Сейчас ведутся работы по возведению новых сборочных цехов, примерно через месяц начнётся монтаж оборудования. Уже в середине мая этого года стартует опытно-промышленное производство двух новых «Москвичей». Отмечается, что в наладке оборудования и запуске конвейера будет помогать одна из крупных зарубежных технологических компаний.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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