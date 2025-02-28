 

Нерожавшие совершеннолетние девушки получат повестки в роддом

28.02.2025, 15:33, Разное
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Согласно положению новой демографической инициативы, предложенной Минздравом РФ, девушки, достигшие 16-летнего возраста и при этом до сих пор не забеременевшие, будут получать повестки для посещения центров искусственного оплодотворения.

Там до их сведения доведут информацию о возможностях ЭКО и других репродуктивных технологиях.

– Это не принудительная мера, а просто информирование о современных методах планирования семьи с раннего возраста для нужд государства. После успешных родов девушки автоматически получат маткапитал на банковский счёт, – заявил представитель Минздрава.

Пилотный проект планируется запустить в двух столицах уже весной 2025 года. В случае успешной реализации программа может быть распространена на всю территорию России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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