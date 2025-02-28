 

Самая маленькая видеоигра в мире позволит поиграть истребителем на наноуровне

28.02.2025, 15:20, Разное
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Ученые из Нагойского университета в Японии разработали необычный демонстратор своей технологии взаимодействия с предметами нанометрового размера без механического контакта с ними. Они сделали подобие игры, в которой можно управлять «истребителем» и «стрелять» по шарикам диаметром в несколько микрометров. Геймплей не отличается зрелищностью, но сама возможность поиграть со столь крошечными объектами впечатляет.

Это именно игра, для управления объектами используется традиционный геймпад. Изюминка в самих предметах, для визуализации которых пришлось прибегнуть к возможностям дополненной реальности. «Настоящими» являются только мишени, «истребитель» и его «снаряды» представлены узорами, которые формируются электронным лучом на кремниево-азотной подложке. Их поведение подчиняется нажатию кнопок геймапада, но фактически ничего не двигается – кроме мишеней, когда в них попадают.

Благодаря электростатическому взаимодействию виртуальные снаряды могут влиять на крошечные шарики из полистирола, заставляя их смещаться. Это прототип будущей установки для манипулирования объектами в наномире — например, для создания наномашин. Или для доставки лекарственных препаратов к целям внутри живой ткани, которую нежелательно подвергать разрушительному воздействию извне.

Источник &#8212 Nagoya University


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