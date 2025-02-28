InMotion представила экстремальное 2000-ваттное моноколесо V9

Электрическое моноколесо V9 от InMotion позиционируется как первый в мире электросамокат, сертифицированный по стандарту безопасности TÜV Rheinland. Сертификация UL 2272 свидетельствует о сниженном риске возгорания и поражения электрическим током, а функция RideConnect допускает удаленную блокировку и круглосуточный мониторинг.

Новинка оснащена аккумулятором Samsung 21700 емкостью 750 Вт·ч., который обеспечивает до 60 км пробега без подзарядки и заряжается за час с помощью быстрой зарядки 16 А. Электродвигатель рассчитан на максимальную мощность 2000 Вт и крутящий момент 90 Н⋅м, а максимальная скорость составляет 45 км/ч. Система пневматической подвески Nimbus Air отвечает за плавную езду по любой местности.

Водитель стоит на складных платформах по обе стороны от 16-дюймового колеса с 3-дюймовой бескамерной шиной. В модели V9 предусмотрены фары, стоп-сигналы, подсветка и двойные динамики для воспроизведения музыки с синхронизацией по Bluetooth. InMotion V9 весит 23 кг и стоит 1299 долларов США.

Источник — InMotion