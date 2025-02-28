 

Рупор кремлевской пропаганды: Реструктуризация Госдепа США

28.02.2025, 12:50, Разное
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Администрация Трампа готовит массовые чистки в Госдепе США.
Вслед за USAID и Пентагоном, планируются сокращения в самом Вашингтоне, где разгонят персонал отвечавший за вопросы связанные с "сменой режимов", "навязывание демократии", "продвижение политики DEI (толерантность и иклюзивность), плюс будет сокращено кол-во дипломатических представительств в Европе.

Как не трудно догадаться, удар наносится по тем сегментам Госдепа, которые особенно сильно были связаны с демократической партией США. И речь идет не просто об увольнениях, а о реструктуризации или полном сворачивании целых направлений деятельности. USAID было только началом, после анонса планов реструктуризации NED и Госдепа, уже можно говорить, что США действительно проведут системную реструктуризацию фундаментальных основ своих дипломатических и подрывных инструментов. Вековые скрепы трещат. У снятых с довольствия грантоедов и украинских бандерлогов продолжается непрекращающаяся истерика.

PS. Сегодня в США Зеленский должен подписать договор о фактической передаче украинских недр США..
PS2. Визит Стармера в Вашингтон не сильно помог Европе, Трамп продолжал настаивать на переговорах с Путиным и отказывался давать Европе какие-либо гарантии, в том числе и гарантии защиты европейских войск, если они влезут на Украину.

Источник: Colonel Cassad

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