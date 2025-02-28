Кошка, последние 15 лет придумывавшая все знаковые заголовки «Коммерсанта», вышла на пенсию

В штаб-квартире издательского дома «Коммерсантъ» состоялась торжественная церемония проводов на пенсию кошки Фелисы Олеговны, которая последние 15 лет придумывала заголовки для самых важных материалов «Ъ».

Как подчеркнул главред «Коммерсанта» Михаил Лукин, четырёхлапый выпускающий редактор задала для издания высочайшие стандарты качества и сделала заголовки «Ъ» эталоном для отечественных журналистов.

– Мы благодарны Фелисе Олеговне за всё, что она сделал для нас. Таких гениев как она – один на миллион, они приходят в журналистику раз в сто лет, – сказал Лукин.

Кошка будет получать ежемесячные выплаты от редакции в размере 100 тысяч рублей, также ей выдали почётный пропуск и бессрочный ДМС. В ближайшее время «Ъ» планирует учредить премию имени Фелисы Олеговны для авторов лучших заголовков печатных СМИ.

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