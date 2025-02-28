ИИ разработал чип, который работает — но никто не знает как

Международная группа исследователей представила новаторский способ проектирования микрочипов, основанный на использовании искусственного разума. При помощи ИИ-алгоритмов были разработаны несколько чипов с принципиально новой схемотехникой. И хотя их работоспособность проверена и не вызывает сомнений, исследователи пока не могут полностью объяснить, как именно они работают.

Структуры чипов, спроектированных ИИ, имеют нетрадиционный вид, вызывающий ассоциации с произведениями художников-абстракционистов. Данный подход оказался перспективен для создания беспроводных чипов миллиметрового диапазона, рынок которых оценивается в 4,5 миллиарда долларов и прогнозируется к утроению в ближайшие шесть лет.

Модели глубокого обучения на сегодняшний день уже способны создавать высокоэффективные электромагнитные структуры, превосходящие по своим характеристикам аналоги, разработанные традиционными методами. Важно подчеркнуть, что ИИ рассматривается как инструмент, который дополняет, а не заменяет работу инженера-разработчика. При этом алгоритм глубокого обучения может генерировать как эффективные, так и ошибочные проекты. Опубликованное исследование открывает новые горизонты в области проектирования микрочипов. Однако оно также поднимает и важные вопросы о доверии к технологиям, созданным ИИ, работа которого пока не до конца понятна.Источник — Nature