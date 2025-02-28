 

Киевлян обязали сдать процессоры из своих домашних устройств на переработку в редкоземельные металлы

28.02.2025, 9:33, Разное
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Украина в рамках выполнения сделки с Дональдом Трампом по поставкам редкоземельных металлов начала кампанию по сбору и переработке чипов, которые используются в персональных компьютерах, мобильных телефонах и бытовой технике.

Утром жители Киева получили SMS с предписанием в течение 72 часов сдать все такие устройства в ближайший пункт приёмки металлолома.

По оценкам экспертов, в случае, если удастся полностью переработать все чипы из всех имеющихся устройств, можно извлечь 122 тонны редкоземельных металлов. Их отправка в США станет первой частью выполнения сделки, которую заключили Владимир Зеленский и администрация президента Трампа. В дальнейшем планируется распространить эту практику и на другие города.

Министр редкоземельных металлов Украины Олесь Никифорович похвастался в соцсетях, что Украина может три года исполнять сделку с Трампом, вообще не добывая руду редкоземельных металлов в шахтах.

– У каждого дома как минимум телефон, телевизор, а у многих ещё по два ноутбука. Эти чипы можно перерабатывать целых три года, и вообще не задумываться, кто там контролирует шахты на Донбассе. Украина выполнит все свои обязательства, как выполняла их всегда и перед всеми! – написал министр на своей странице в соцсети Х.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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