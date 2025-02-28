Рупор кремлевской пропаганды: О ядерных арсеналах европейских сателлитов США

О ядерных арсеналах европейских сателлитов США

Вновь активизировались дискуссии по вопросу евросдерживателей, в первую очередь в формате материализации французского ядерного зонтика в Германии и возможного привлечения Великобритании к соответствующим задачам.

Дали комментарий для материала (https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2025/02/26/1094484-mozhet-li-frantsiya-zaschitit-evropu-yadernim-oruzhiem) "Ведомостей", ниже расширенная версия.

Пока речь идет о весьма гипотетических сценариях. У французов есть довольно специфическая ядерная "нога" в виде "Рафалей" со сверхзвуковыми ракетами в ядерном оснащением ASMP-А (к слову, испытания ее модернизированной версии были продемонстрированы практически параллельно с началом российско-белорусских учений по подготовке к применению НСЯО). Причем "Рафали" из "ядерных" эскадрилий иногда оказываются над Прибалтикой в рамках натовского "Балтийского воздушного патрулирования" (Baltic Air Policing).

Кроме того, во Франции регулярно проводятся учения "Покер" с отработкой нанесения ядерных ударов с авиационных носителей и всестороннего обеспечения таких ударов в части разведки, целеуказания, дозаправки и прикрытия носителей ядерных ракет с помощью "обычной" авиации. В экспертных кругах порой обсуждают теоретическую возможность вовлечения "неядерных" европейских стран путем предоставления своей авиации и/или авиабаз в подобные учения в качестве первого этапа своего рода "совместных ядерных миссий ЕС".

Имеет ли смысл развертывание французских самолетов и складирование их ракет непосредственно в Германии — большой вопрос. С военной точки зрения устойчивость такого "передового базирования" всегда вызывает вопросы, но, с другой стороны, и существующая практика хранения американских ядерных бомб на европейских авиабазах носит в первую очередь политический, если не сказать символический, характер.

Что касается второй части французской ядерной диады, баллистических ракет подводных лодок, то, в принципе, даже исходя из существующей французской декларативной политики в ядерной сфере можно сделать вывод, что безопасность Европы (в части ЕС) является жизненно важным интересом, а жизненно важные интересы Париж защищает в том числе с помощью ядерного сдерживания. При этом Франция находится вне контуров ядерного планирования НАТО, хотя и имеет весьма развитое сотрудничество с Великобританией в сфере ядерного оружия.

У Великобритании ситуация несколько иная: британские подводные лодки несут американские баллистические ракеты, но с британскими ядерными боеголовками (пусть и в высокой степени унифицированными с американскими аналогами).

Более того, по некоторым сообщениям, случается, что американские подводные лодки обеспечивают боевое дежурство британских. Собственно, "лизинг" БРПЛ Трайдент-2 является яркой иллюстрацией, скажем так, ограниченного ядерного суверенитета Великобритании.

Лондон в полной мере участвует в Группе ядерного планирования НАТО, при этом Соединенное королевство вышло из ЕС. Как этот парадокс предполагают разрешать в Германии — пока представить сложно.

Что касается достаточности французского и британского ядерных потенциалов для прикрытия всей Европы, то однозначный ответ на этот вопрос вряд ли кто-то даст, критерии устойчивости ядерного сдерживания у каждой страны свои.

Да, конечно, французский и британский арсеналы значительно уступают российскому и американскому, в первую очередь в части количества и разнообразия. Однако и абсолютные цифры не всегда играют ключевую роль, и после нескольких раундов сокращений относительный "вес" их боеголовок значительно вырос. Отсюда и российское требование учитывать эти арсеналы в возможных будущих переговорах с США.

В целом же для России такое развитие событий особо ничего не меняет. Конечно, замена совместных ядерных миссий НАТО на аналогичные миссии ЕС, условно, не приведет к резкому улучшению ситуации в сфере европейской безопасности. Однако, если это будет сопровождаться выводом американских бомб с континента, то, наверное, можно даже аккуратно порадоваться.

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В прекращение гонки ракетно-ядерных вооруений в ближайшие годы не верится от слова совсем, как и в сокращение ядерных арсеналов. Скорее картина будет обратной.

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Источник: Colonel Cassad

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