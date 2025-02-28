 

Мнение «аналитика»: О флирте с Трампом… «Медовый месяц» окончен, далее — развод?

28.02.2025, 2:45, Разное
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Не, ну так-то удивляться нечему. Отношения в большой политике традиционно напоминают отношения маленьких людей. А там «медовый месяц» не длится долго. Комплименты, букеты, конфеты и оргазмы, а потом «внезапно» — бац! И вот уже слёзы, обиды, горечь разочарования и вечное «где были мои глаза!».

Сейчас между Россией и #США назревает нечто похожее. И с каждым днём всё отчётливее.

Американский президент Дональд #Трамп подтвердил, что подпишет с украинской стороной сделку по редкоземельным металлам уже в эту пятницу. И он очень удивился, когда его спросили, считает ли он до сих пор своего украинского визави Владимира Зеленского диктатором. «Разве я это говорил? Я не могу поверить, что я это сказал», — ответил 47-й глава Белого дома и попросил другой вопрос.

Американский президент Дональд Трамп чуть позже сообщил, что хотя он и мог назвать Владимира Зеленского «диктатором», но всё равно «уважает» его. От былого «раздражения» не осталось и следа.

Американский президент Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России, введённых в 2014, 2018 и 2022 годах из-за ситуации вокруг Украины. «Действия и политика, о которых говорится в указах №№ 13660, 13661, 13662, 13685, 13849 и 14065, продолжают представлять необычайную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов», — говорится в документе, на котором теперь красуется подпись бывшей «акулой бизнеса», превратившейся в «акулу политики».

Такое впечатление, что все предыдущие грозные слова, громкие крики, топот ногами и взмахи кулаками, а также демонстративный «флирт» с Россией и комплименты русским были всего лишь своеобразной тактикой переговоров 47-й Вашингтонской администрации, чтобы заполучить для США самые привлекательные украинские активы. И теперь, когда эта цель достигнута, можно менять поведение. Причём, в отношении обеих сторон.

«Украинское урегулирование случится или относительно скоро, или никогда, — отметил Дональд Трамп. — Следующим шагом на пути к нему должно стать прекращение огня, его можно достичь быстро». Также он заявил, что Вашингтон сделает всё возможное и очень сильно постарается, чтобы Киев «смог вернуть как можно больше» территорий.

Ну а если для этого потребуется давить на Россию «паровым катком», то…

Как будет переобуваться #Кремль, хором певший осанну «наконец-то правильному» американскому лидеру?

И как будет оправдываться кремлёвский хозяин, когда из Вашингтона вновь подует холодной войной?

Опять говорить, что его «поводили за нос»?

А самому не смешно?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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