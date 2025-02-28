Мнение: Кто-то подарил отсрочку России

Очень интересное, неожиданное и, я бы сказал, обнадеживающее известие сегодня. Внезапно выступила Эльвира Набиуллина с каким-то не вполне внятным заявлением, что в ее лице принято решение ОТЛОЖИТЬ введение “цифрового рубля” в этом году. Без какого-либо внятного повода, неизвестно, почему вдруг… Но тем не менее – это уже очень радует.

Напомню, что летом прошлого года сама же Набиуллина объявляла, что в России “цифровой рубль” введут с 1 июля 2025 года. То есть оставалось буквально каких-то 5 месяцев. И вот – по Набиуллиной, введение ЦР откладывается, причем – непонятно на сколько. Во всяком случае, четкой даты не было названо, в заявлении Набиуллина идет лишь ссылка на то, что “будет объявлено дополнительно”.

Как я уже не раз говорил, введение цифрового рубля – это буквально “начало конца”. По сути, сама эта идея замешана на идее отмены денег в том виде, в каком мы к ним привыкли. “Цифровой рубль” – это ОТМЕНА денег как таковых, поскольку задумано, что вообще все деньги в стране будут храниться на серверах ЦБ в электронном виде – и больше нигде. Соответственно, власть сможет у ЛЮБОГО человека просто изъять любую сумму денег – ведь будут не у физических лиц, не у них в кармане, не в кошельке, не в сейфе – они все будут только у Набиуллиной на ее серверах. И больше нигде. Люди становятся одинаково нищими, зависящими от Главы ЦБ.

Плюс к этому – цифровые деньги заодно и теряют функцию “всеобщего эквивалента”. Как сейчас – если у тебя в кармане червонец, ты можешь потратить его на что угодно: хочешь – на хлеб, на сигареты, на кроссовки, на билеты в кино, на наркотики, на вино, на диск… В новом дивном мире деньги, которые “у тебя”, смогут купить тебе только то, что тебе МОЖНО: скажем, на хлеб можно, а на вино – нет. Или наоборот. Твои “цифровые рубли” купят тебе только то, что тебе разрешено – и ничего больше!

В общем, интересная идея. Превратить всех “граждан” в нищее быдло, которых власть будет ВОСПИТЫВАТЬ, держа каждого за самое надежное, что есть – за его кошелек.

И вот – какая-то поблажка вдруг вышла. ОТЛОЖИЛИ, когда посадят каждого на самый прочный поводок. Пока еще оставляют деньги в нашем распоряжении. Почему вышло такое послабление?!

Напрашивается идея, что всё это как-то связано с чрезвычайно энергичной позицией Трампа. Ведь он явно стремится решительно влезть в Россию и наложить лапу на какие-то интересные предприятия в России. Думаю, что для такого случая понадобятся деньги, СВОБОДНЫЕ ДЕНЬГИ. Ведь введение “цифрового рубля” неизбежно связано с отменой всех прочих денежных средств в стране. ЦР призваны сразу же отменить любые другие деньги, прежде всего – наличные. А если в стране отменят нормальные рубли, то как же американцам тут что-то скупать?? Видимо, они надавили – и вот уже Набиуллина притормозила с “цифрой”. Американцы в очередной раз спасают наших идиотов, вытаскивают в самый последний момент из пасти Зверя. А идиоты покорно шли в бездну, безвольно и апатично… Что воля, что неволя – все равно, все равно. Тьфу!