Мнение: Доказывать, что сажа бела

Все-таки не совсем понятно – что делают Соединенные Штаты? Конечно, мы все теперь отнюдь не наивные, знаем, как нынче мир сложно устроен, знаем, что никто не гарантирует «победу добра» и справедливость в мире – но тем не менее, все равно не понятно: что делают США сейчас? Почему американцы до такой степени дружелюбно общаются с Россией и почему так раздраженно и даже оскорбительно отзываются об Украине?

Просто складывается ощущение, как будто США в принципе одобряют то, что устроила РФ за последние 3 года. Как минимум, не осуждают, даже – воспринимают как должное. Как будто в целом сама по себе война – это в порядке вещей. Как в старой песне «Наутилуса»:



Раньше у нас было время.

Теперь у нас есть дела

Доказывать, что сильный жрет слабого,

Доказывать что сажа бела.

И далее – в вашем любимом Бусти! https://boosty.to/sapojnik – о чем там речь? О том, что пытаются сделать из нашей России!