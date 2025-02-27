 

Туркменские учёные выяснили, что конь лягает человека в голову, когда тот находится слишком близко к задним ногам

27.02.2025, 21:13, Разное
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Туркменские учёные из Института коневодства имени С.А. Ниязова совершили прорыв в области зоологии, раскрыв механизм нанесения копытного удара в голову человека. Результаты многолетних исследований показали, что чаще всего лошадь совершает такое действие, когда человек находится слишком близко к её задним ногам.

В ходе эксперимента, проведенного под руководством доктора всех наук Гурбангулы Бердымухамедова, ученые использовали 15 ахалтекинских скакунов и группу добровольцев, облаченных в специальные защитные шлемы.

«В ходе многолетних исследований мы установили, что при приближении человека к задней части лошади на критическое расстояние происходит активация спинномозговых рефлексов, приводящая к непроизвольному копытному удару в область головы», – заявил Бердымухамедов.

Ветеринарный врач Айджерен Атаева в комментарии для ИА «Панорама» отметила, что данное открытие имеет важное практическое значение для предотвращения травм на конюшнях.

«Теперь мы можем с уверенностью сказать, что не следует подходить к лошади сзади», – подчеркнула специалист.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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