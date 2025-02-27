 

Рупор кремлевской пропаганды: Пентагон признает только 2 пола

27.02.2025, 19:55, Разное
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В свое время, еще при Обаме, как небывалое достижение подавалось признание Пентагоном прав трансгендеров на службу в армии. И вот, атлант заправил плечи.
Пентагон выпустил официальную бумажку, где прямо заявил, что отныне он признает только 2 пола – мужской и женский.
В ближайший месяц все трансгендеры, которые под новое/старое мышленье не подпадают, будут уволены из армии США.

Да, были трансгендеры. Не отрицаем. Но они самоликвидировались.

PS. В эту же кассу. Корпорация Дисней официально отказалась от расового и гендерного квотирования при оплате сотрудников и их премировании. Также срочно в отставку засобиралась президент "Лукас-Фильм" Кеннеди, которая продвигала повесточку в "Звездных войнах". Пока что упорствует в защите повесточки Apple, Netflix и частично Amazon. Meta, Google, Disney взяли под козырек.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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